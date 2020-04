FOTO:Ne duha ne sluha o običajni praznični gneči

Po uredbi so si oddahnili

Pohodniki na Slavnik, gasilci nad požare

Delo Gasilci imajo te dni veliko dela. Poleg ognja jih ogroža tudi virus, saj je med gašenjem težko držati predpisano razdaljo.

FOTO:Mestna občina Koper

»Kršitve so bile, nekateri rekreativni športniki niso upoštevali prepovedi gibanja med občinami, mladi so se ponekod družili na parkiriščih, a to so posamezni primeri, medtem ko se je velika večina držala zapovedanih omejitev,« pravis koprske policijske uprave. Precej večja težava so bili v zadnjih dneh požari in neupoštevanje prepovedi kurjenja v naravi.Velikonočni prazniki so bili zaradi epidemije koronavirusa precej drugačni od običajnih. Policisti so ves čas preverjali, ali se državljani držijo omejitev glede gibanja znotraj lastne občine in druženja. Od konca prejšnjega meseca, ko je začel veljati vladni odlok in so po državi uvedli mobilne kontrolne točke, do vključno včeraj so izrekli 2796 opozoril, v 3288 primerih pa so napisali predlog o prekršku zdravstvenemu inšpektoratu. Po besedah predstavnika policijev povprečju naštejejo od 200 do 300 kršitev vladnega odloka na dan, pri čemer praznični podaljšani konec tedna ni bil nič drugačen.»V parku je bilo nekoliko več ljudi kot ob delovnih dneh, opozorili smo tudi nekaj kolesarjev, ki so uporabljali zaščitene poti, vendar občutne gneče ni bilo,« je ocenilki vodi krajinski park Strunjan. V nasprotju s Sečoveljskimi solinami in Škocjanskim zatokom, ki sta zaprta, je strunjanski park prehoden in zato ostaja odprt. »Nas je pa v dneh pred omejitvijo gibanja na domačo občino že zelo skrbelo, saj je bilo obiskovalcev izredno veliko. Po uveljavitvi vladne uredbe smo si oddahnili,« je dejal. Tudi na piranski, izolski in koprski občini niso opazili večjih težav z obiskovalci in nespoštovanjem pravil.Nekoliko bolj kritičen do prihoda obiskovalcev je bil predsednik sveta krajevne skupnosti Podgorje Jože Rojc. Prepričan je, da se je odločno preveč pohodnikov minule dni odpravilo na Slavnik. To namreč vznemirja domačine, ki se ob predpisanih omejitvah držijo svojih dvorišč. Na Slavniku in v okolici je sicer mogoče srečati tudi pripadnike vojske, kar je po Rojčevem mnenju povezano z bližino hrvaške meje.Opozoril je še na problematiko požarov. V gozdu ob vasici Brežec blizu Podgorja je na velikonočno nedeljo močno zagorelo. S požarom na nedostopnem in zelo zahtevnem terenu se je spopadlo 65 pripadnikov koprske gasilske brigade in prostovoljnih gasilskih društev. Do jutra jim je uspelo pogasiti približno štiri hektare površin. K sreči nihče ni bil poškodovan. Gasilci so imeli zaradi požarov polne roke dela tudi drugod po Sloveniji, kjer sicer velja razglas velike požarne ogroženosti. Kljub temu nekateri prepovedi kurjenja ne upoštevajo, na delu pa utegnejo biti tudi požigalci.