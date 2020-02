Ne gre samo za ideološki nadzor, ampak predvsem za vire

Lokalni oligarhi medijev ne kupujejo zato, ker bi bili dobičkonosni, ampak kot politično naložbo, meni Péter Bajomi-Lázár.

Proučujete medijske sisteme srednje in vzhodne Evrope, leta 2014 ste se ukvarjali tudi s Slovenijo. Kako se je strankarska kolonizacija medijev, ki jo prepoznavate v tem delu Evrope, od takrat spremenila?

V Sloveniji poteka razprava o tem, da podjetja blizu madžarskega premiera Viktorja Orbána financirajo tukajšnje medije, ki so lastniško povezani s stranko, ki poskuša sestaviti vlado. Zdi se, da strankarska kolonizacija medijev ne pozna zidov in ograj.

Kako se v medijih kaže razmerje med strankarsko in korporativno močjo?

Kdo vlada komu?

Podjetja, ki so povezana z Orbánom, v Sloveniji financirajo strankarske medije, ki imajo nizek doseg občinstva v tradicionalnem smislu, toda skozi strankarske podaljške na družbenih omrežjih igrajo pomembno vlogo pri normalizaciji dezinformacij in diskurzov izključevanja v javnih razpravah.

Zdi se, da je Orbánova pozicija na oblasti neomajna, pa je tudi v resnici tako? Na lanskih lokalnih volitvah je nekaj mest dobila opozicija, tudi Budimpešto.

Različna mednarodna novinarska združenja so decembra lani v skupni izjavi zapisala, da je neodzivanje EU, ko gre za Madžarsko, odprlo vrata Fideszovi vladi za izvoz iliberalnega medijskega modela v države srednje in vzhodne Evrope. Kako to komentirate?

Kakšne širše posledice v EU je imelo po vašem neukrepanje pristojnih evropskih institucij ob prvi sporni spremembi medijske zakonodaje na Madžarskem leta 2010?

Raziskovalec medijev in profesor množičnega komuniciranja v Budimpešti Péter Bajomi-Lázár je kot gostujoči predavatelj sodeloval s Srednjeevropsko univerzo milijarderja Georgea Sorosa. Ta je morala lani po sprejetju spornega zakona o visokošolskem izobraževanju prostore najti zunaj Madžarske. »Vsi koraki z namenom prevzema nadzora, pa naj gre za medije, visokošolske ali kulturne institucije, so del iste strategije. Njen cilj je vsiliti ideologijo vladajoče politične stranke kot prevladujočo ideologijo brez izjeme. Za to je treba marginalizirati kritično mišljenje, intelektualce pa izgnati iz države.«Poleg Slovenije sem se takrat ukvarjal še z Madžarsko, Bolgarijo, Poljsko in Romunijo. Podobni procesi v nekaterih od teh držav še vedno trajajo, saj poskušajo politični akterji prevzeti nadzor nad mediji. Trenutno se to dogaja na Poljskem. Gre za stranke, ki niso ne močno družbeno veljavna, ne stabilne volilne baze, so brez finančnih virov in zgodovine. Pri strankarski kolonizaciji medijev ne gre samo za ideološki nadzor nad sporočili, ampak predvsem za vire.Pri stranki Fidesz ne gre samo za politično naložbo, ampak tudi poslovno. Toda hkrati ne gre samo za oblast in denar, ampak tudi za ideologijo. Zelo se trudijo, da bi spreobrnili družbo in ustvarili novo večino v skladu z nacionalistično, konservativno, krščansko ideologijo. Ali pa vse to preprosto služi ohranjanju oblasti, kar počnejo vse politične sile. To je železni zakon oligarhije.Ko govorimo o vzhodnem delu Evrope, je vzorec jasen. Multinacionalke, ki so na medijski trg vstopale po politični transformaciji, so v zadnjih letih odšle. Po gospodarski krizi mediji namreč niso več dobičkonosne naložbe. Tako so v medije začeli vstopati lokalni oligarhi. To se je zgodilo na Madžarskem, Češkem, zdaj se dogaja na Poljskem. Domači oligarhi so blizu domačim političnim igralcem, čeprav vezi med gospodarstvom in politiko niso odkrite. Medijev ne kupujejo zato, ker bi bili dobičkonosni, ampak kot politično naložbo. Tako političnim strankam ponujajo določene storitve, v drugih poslovnih okoljih, kot je, denimo, gradbeništvo, pa se jim investicija povrne.Dobro vprašanje, a nisem prepričan, da obstaja neki splošni vzorec. Na Madžarskem politična elita narekuje poslovni.Pred kratkim smo raziskovali sovražni govor na Madžarskem v povezavi z begunci. Zaznali smo velik porast ksenofobije, kar je povezano s številnimi političnimi in vladnimi kampanjami proti migrantom. Odraža se predvsem na ruralnih območjih, kjer imajo Orbánovi glasovi monopol. Ljudje na teh območjih niso nikoli imeli stika z begunci, kot ga imajo, denimo, v Budimpešti, kjer ljudje tudi zato ne kupijo vsega, kar jim poskušajo prodati mediji. Kar nas uči madžarski primer, je, da je diskriminacija do manjšin bolj izrazita na območjih, kjer ni nobenega drugega glasu razen provladnega. Dokler imate relativno pluralno medijsko krajino, se glasovi takšnih medijev izgubijo, prekrijejo jih sporočila drugih. Problem nastane, ko dobi en glas premoč.Lani smo bili priča vzniku določene politične alternative Orbánu, zato je opozicija lahko zmagala v nekaj večjih mestih. Toda vprašanje je, ali se je opozicija sposobna povezati in ponuditi resno alternativo Orbánovemu režimu. Dejstvo je, da je večina prebivalstva na ruralnih območjih, kjer vlada Fidesz.Ne gre samo za to, da EU tolerira vzpon iliberalne avtokracije. Velik del razvojnega denarja za Madžarsko dobi Fidesz, zato lahko rečemo, da EU sponzorira Orbánov režim. Delovna sila na Madžarskem je zelo poceni, delavske pravice so omejene v primerjavi z drugimi državami, zato se evropskim podjetjem, še posebno nemškim, izplača, da imajo tovarne na Madžarskem. Ko je Orbánova vlada leta 2010 prišla na oblast, je najprej spremenila medijsko zakonodajo. O tem je bilo nekaj razprav v evropskem parlamentu in drugih telesih, toda zgodilo se ni nič. Madžarska vlada je sprejela nekaj kozmetičnih popravkov, medtem ko je celotna medijska nadzorna struktura ostala nedotaknjena in v rokah Fidesza. Vse člane brez izjeme v medijski svet imenuje Fidesz, kar potem v parlamentu potrdi Fideszova večina. Tako v vsej medijskih strukturi sedijo Fideszovi klienti, ki naj bi skrbeli za to, da so mediji neodvisni, kar seveda niso. Tako imate konglomerat javnih medijev, ki združuje približno 15 radijskih in televizijskih postaj ter državno tiskovno agencijo, in to so povsem provladni glasovi. Potem je tu še krovna družba 476 zasebnih medijev Kesma, v kateri prav tako promovirajo desno, konservativno, nacionalistično, krščansko agendo.Težko bi rekel, da Orbán izvaža svoj režim. Tudi v drugih državah se namreč vzpostavljajo podobni avtokratski režimi, in to ni povezano samo z Orbánovo politiko.