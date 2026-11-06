Ne ignorirajte neželenih učinkov zdravil, poročajte o njih

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) pozivata vse zdravstvene delavce in paciente, naj bodo pozorni na domnevne neželene učinke zdravil in o njih poročajo. To je pomemben vir informacij o varnosti zdravil ter pristojnim organom, kot je JAZMP, omogočajo, da se ustrezno odzovejo na morebitna tveganja.

Letošnja enajsta mednarodna kampanja za varnejšo uporabo zdravil #MedSafetyWeek 2026, ki traja do nedelje, nosi jasno sporočilo: »Ne prezrite neželenih učinkov, poročajte o njih!«. V Sloveniji se ji je pridružilo 237 deležnikov, med njimi 200 lekarn, številni zdravstveni domovi, bolnišnice, podjetja in druge organizacije. Tudi v mednarodnem merilu je najobsežnejša doslej, saj sporočilo širi več kot 140 organizacij iz več kot 130 držav, v več kot 60 jezikih. O domnevnem neželenem učinku zdravila lahko poročamo neposredno na JAZMP, med drugim prek spletnega obrazca ali mobilne aplikacije DNUZ. Pri poročanju lahko pomaga tudi farmacevt v lekarni ali drug zdravstveni delavec.