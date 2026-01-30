Ne, Ivo Boscarol ne promovira aplikacije, ki vam nakazuje 30.000 evrov na mesec

Bralci ste nas opozorili, da se po družbenem omrežju facebook širi nenavadno pričevanje slovenskega poslovneža Iva Boscarola. V pogovoru z voditeljico Delovega podkasta Supermoč Petro Kovič naj bi razkrival nekakšno zaroto vladajočih elit in gledalce vabil k nameščanju aplikacije, s katero naj bi čez noč obogateli. Treba se je samo registrirati in nakazati 250 evrov, zatrjuje oseba na posnetku, ki naj bi bila Ivo Boscarol.

Posnetek iz ponarejenega in s pomočjo AI modificiranega pogovora z Ivom Boscarolom. NE NASEDAJTE, GRE ZA PREVARO!

Na Delu in Slovenskih novicah opozarjamo bralce: bodite pozorni, gre za nov primer prevare! Če smo doslej spremljali poskuse prevar, ki so temeljili na ponarejenih novinarskih člankih, so se v dobi nezadržne rasti umetne inteligence začeli pojavljati videoposnetki, ki so videti kot pravi. Gre za t. i. mehanizme deepfake, kjer zlikovci zlorabijo podobo znanih osebnosti za preslepitev uporabnikov. Tem osebam dajo tuj glas in vse skupaj zmontirajo v posnetek, ki je videti kot pravi. Naivni uporabnik tako lahko res misli, da gleda pravega znanega Slovenca, ki razkriva barabije vladajočih in bralcem želi omogočiti bogastvo brez truda.

Naš nasvet je enak kot vedno: pamet v roke, včasih nas zdrava kmečka pamet lahko reši pred pogubo. Če so obljube prelepe, da bi bile resnične, potem niso resnične. Tudi v tem primeru boste naivneži, ki bi nasedli lažnemu Boscarolu, potegnili kratko: da bi obogateli, bi morali najprej nakazati 250 evrov goljufom. Seveda jih ne bi nikoli več videli.

Na facebooku vedno preverite sledeče: Je objava prelepa, da bi bila resnična? Potem ni resnična. Če vam nekdo ponuja 30.000 evrov kar tako, ste lahko prepričani, da gre za prevaro.

Ali morate za prejem bogastva karkoli storiti? Pustiti osebne podatke, napisati številko bančnega računa? Morda celo nakazati nekaj denarja? To vse so znaki za alarm!

Kdo je avtor objave na facebooku? Če so to generična imena, kot so »News 24«, »Find out the news« ali kako tretje čudno ime, je to znak za alarm. Prave Slovenske novice imajo na facebooku lastno ime označeno z modro verifikacijsko kljukico.

Ali ste ob kliku preusmerjeni na neko čudno domeno, na primer techfusionnow? Čestitamo, bili ste žrtev prevare. Prave Slovenske novice domujejo zgolj in samo na naslovu slovenskenovice.si oziroma slovenskenovice.delo.si.

Je naslov pretirano šokanten ali neverjeten? Potem gre skoraj gotovo za prevaro. Čudne stvari se dogajajo dandanes in včasih kakšni novici res težko verjamemo. A če bo novica vidna le na facebooku, na našem portalu slovenskenovice.si pa ne, potem gre za laž.

Ivo Boscarol FOTO: Marko Feist

Tudi Golob žrtev zlorabe

Zloraba Boscarola pa ni edina, ki se širi po družbenih omrežjih. Pred kratkim smo poročali o lažni novici o premieru Robertu Golobu. Zaradi zlorabe grafične podobe Slovenskih novic daje vtis, da smo jo objavili mi. Ker gre za plačano objavo na facebooku, je stvar resna, saj predstavlja kibernetski napad na premiera naše države za širjenje dezinformacije.

Če na tako objavo naletite, ne klikajte nanjo, ne širite je in se ne pustite ujeti na limanice. Objava namreč vodi na neznano spletno stran, ki vam bo na računalnik verjetno namestila viruse ali pa vam bo poskušala prodati prevarantske kriptovalute, da bi vam neznanci izpraznili bančni račun. S podobnimi objavami so se v zadnjih mesecih soočali številni znani Slovenci, na primer Tina Maze.