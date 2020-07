Ne k zdravniku, če ste bili v tujini

Nekatere ambulante posameznike, ki so bili v zadnjih 14 dneh na Hrvaškem in so brez znakov covida sprejemajo, druge ne.

Letovanje v tujini je dovolj velik razlog za prestavitev pregleda na katerega ste čakali leto ali več, zato nima smisla tvegati. Foto: Jure Eržen/Delo