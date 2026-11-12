Ne le družbena omrežja, tudi te platforme so lahko nevarne za otroke

Zaščita otrok na spletu ni več samo vprašanje uporabe družbenih omrežij. Britanska vlada namreč razmišlja, da bi prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let razširila tudi na spletni tržnici Vinted in eBay. Povod so pomisleki, da lahko neznanci prek zasebnih sporočil navežejo stik z otroki in jih poskušajo pridobiti za neprimerne pogovore ali zlorabe. Podobna tveganja se odpirajo tudi pri drugih platformah, ki uporabnikom omogočajo neposredno komunikacijo, čeprav njihov osnovni namen ni druženje, temveč nakupovanje in prodaja. Britanska ministrica za kulturo Lisa Nandy je za BBC povedala, da vlada možnost vključitve spletnih tržnic v prepoved resno preučuje. Ta naj bi za mlajše od 16 let začela veljati marca prihodnje leto, sprva pa naj bi zajela predvsem družbena omrežja, ...