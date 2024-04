Ne le med počitnicami, ves maj je pričakovati gnečo na avtocestah

Zastoji, ki so včeraj nastali na primorski avtocesti, so po navedbah Darsa posledica praznika, ki je v Italiji padel na četrtek, potniki pa so ga povezali s prihajajočim koncem tedna. Dodatno so jih povečali tudi prepoved tovornega prometa na avstrijskih avtocestah, neugodne vremenske razmere in prometna konica.

Darsova analiza četrtkovih zastojev na primorski avtocesti pojasnjuje, zakaj je bilo stanje precej drugačno od lanskega v enakem obdobju in posledično drugačno od napovedi v našem prometnem koledarju. V Italiji je zaradi državnega praznika ob 9. uri namreč začela veljati tudi odredba o omejitvi tovornega prometa na njihovih cestah, zaradi česar so vozniki tovornih vozil Italijo zapuščali pred navedeno uro.

Dodatno težavo je povzročila prepoved tranzitnega prometa tovornim vozilom med 11. in 22. uro na avstrijskih avtocestah A12 in A13 zaradi pomanjkanja parkirnih mest, o čemer so obveščali le avstrijske državljane, so sporočili iz Darsa. Ker vse te informacije do njih niso prišle pravočasno, o povečani obremenjenosti avtoceste niso mogli obvestiti uporabnikov slovenskih avtocest.

Toda to je šele začetek zastojev, pričakovanih na naših avtocestah, najbolj obremenjeni dnevi v letu šele prihajajo. Zaradi prihajajočih praznikov in počitnic Dars pričakuje močno povečan promet in daljše potovalne čase na različnih odsekih po Sloveniji. Prav ta konec tedna bodo potekala tudi dela na odseku primorske avtoceste med Uncem in Logatcem proti Ljubljani.

Prvomajskim počitnicam pri nas sledijo prazniki v drugih državah: 9. maj (praznik Gospodovega vnebohoda), 19. maj (binkošti) in 30. maj (sveto Rešnje telo). Dva od teh dni bosta na četrtek, zaradi česar je spet pričakovati gnečo, še zlasti če upoštevamo, da se bodo začenjala takrat tudi turistična predsezona.