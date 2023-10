Ne le menjava dveh ali treh, na mizi spet ideje o širši rekonstrukciji vlade

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma danes bo bolj jasno, kakšne načrte je skoval predsednik vlade Robert Golob o svoji ekipi. Neuradno je bilo že včeraj dopoldne slišati, da v svoji ekipi ne vidi več ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana in ministrice za kmetijstvo Irene Šinko, kar je zadnja tudi potrdila, a dejala, da pričakuje razrešitev. Sama ne bo odstopila. Prav tako še ni znana usoda ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik, ki se ji obeta interpelacija. Še bolj kot o omenjenih treh pa so v največji koalicijski stranki mnenja različna o morebitni širši rekonstrukciji vlade.