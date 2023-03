Ne le v Levici, proti Ceti tudi poslanci SD

V nadaljevanju preberite:

Oba pogoja sta bila izpolnjena že pred tremi leti, zato ovir za začetek ratifikacijskega postopka na ministrstvu za gospodarstvo ne vidijo, a dodajajo, da čeprav sporazum Ceta pomeni prednost za gospodarstvo, razumejo tudi pomisleke civilne družbe. »Če bo znano stališče, da se pri sporazumu sledi predlogom civilne družbe, bo ministrstvo to upoštevalo,« so dodali na ministrstvu, ki tako kot zunanje ministrstvo – to bo postopek formalno vodilo – sodi v kvoto SD.