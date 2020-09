FOTO:Ne le zdravniki, izstopil bi marsikdo

Ljubljana – Napoved skorajšnjih korenitih sprememb enotnega plačnega sistema, v okviru katerih naj bi iz njega izločili nekatere dele – konkretno je bil govor o zdravstvu –, je pričakovano naletela na burne odzive tako tistih, ki pozdravljajo takšne načrte, kot poznavalcev sistema, ki svarijo pred ne dovolj premišljenimi posegi. »V kratkem se bodo začeli priprave in pogajanja za izločitev storitvenih delov javnega sektorja iz administrativnega dela plačnega sistema in za vzpostavitev novih pogojev,« je med odgovarjanjem na poslanska vprašanja o dolgih čakalnih vrstah in drugih problemih v zdravstvu v ponedeljek ...