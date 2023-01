Ne morejo si več privoščiti, da bi delale v vrtcu

Vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic bodo v soboto, 14. januarja, pet pred dvanajsto na Prešernovem trgu v Ljubljani pripravile protestni shod. Kot pojasnjujejo, se v enem letu ni spremenilo popolnoma nič, razen da so dobile možnost napredovanja v nazive, a naziv ne prinese višje plače. Na današnji novinarski konferenci so opozorile, da čeprav imajo plače nižje od minimalnih, njihova odgovornost ni minimalna.

V Svizu so naredili primerjavo plač zaposlenih v javnem sektorju s peto stopnjo izobrazbe, kakršno imajo tudi pomočnice vzgojiteljic. Ugotovili so, da povprečna plača pomočnic vzgojiteljic znaša manj kot 80 odstotkov povprečne plače vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju.

»Povprečna plača medicinske sestre z enako izobrazbo je devet odstotkov nad povprečjem vseh zaposlenih v javnem sektorju (zvišanje plač medicinskim sestram konec leta 2021 še ne učinkuje); povprečna plača vojaka s srednješolsko izobrazbo je 48 odstotkov višja od povprečne plače vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju. Ali je sprejemljivo, da je delo vzgojiteljic na delovnih mestih pomočnic vzgojiteljic toliko manj vredno, toliko manj odgovorno, toliko manj zahtevno kot, denimo, delo vojakov pri enaki stopnji izobrazbe?« se sprašujejo v Svizu.

Predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje Sviz Marjana Kolar, sicer zaposlena v vrtcu v občini Moravske Toplice, je dejala, da je to nesprejemljivo: »Razočaranje nad pogajanji je pripeljalo do srečanja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Prisotnih je bilo nekaj manj kot 250 članov in članic Sviza in so se strinjali, naj Sviz vztraja pri odpravi plačnih nesorazmerij in pri zahtevi za vrednotenje našega dela. Odločili smo se za protestni shod na dela prost dan. Zavedamo se namreč velikih stisk staršev, predvsem pa zaradi otrok.«

Pomočnica vzgojiteljice Jelka Rafolt iz Vrtca Borisa Pečeta Maribor je pomočnica vzgojiteljice že 38 let: »Od takrat, ko smo bile samo varuhinje in zadolžene, da brišemo smrkave nosove, previjamo ritke, kaj pobrišemo, do danes se je veliko spremenilo. Danes smo tandem z vzgojiteljico in se skupaj trudimo reševati naloge v dobro otrok.« Dodala je, da gre za veliko odgovornost: »Ne samo glede vzgoje in izobraževanja, ampak tudi glede same varnosti. V tem obdobju na otroke na vsakem koraku prežijo nevarnosti. Če bi ves čas o tem zavestno razmišljale, bi bile vse živčni bolniki. Tega tudi ne moreš izklopiti, ko prideš domov. In se sprašuješ, ali sem naredil vse za tega otročka, da bo usvojil neko spretnost. Vodimo tudi obogatitvene dejavnosti. Jaz, denimo, že vrsto let vodim otroški zborček in nastopamo na javnih prireditvah. Nekatere se ukvarjajo s tujimi jeziki. Vse to delamo za to, da shajamo pod minimalno plačo. Da mora občina dodati, da dobimo vsaj minimalno plačo! To je sramota!«

Pomočnica vzgojiteljice Tina Rajsar iz Vrtca Otona Župančiča Ljubljana je dodala, da so obremenitve vedno večje tudi zaradi vedno večjega števila otrok s posebnimi potrebami, zanje se še posebej izobražujejo, vedno več otrok ima tudi stroge diete, otroci so lahko tudi življenjsko ogroženi. Obremenitve so velike, je dejala Rajsarjeva: »Samo okoli deset odstotkov sodelavk gre zdravih v pokoj, preostale čakajo različne operacije in fizioterapije. Ampak vztrajamo zaradi otrok, ker nas osrečujejo in nam je lepo v tej službi. Tu so nas vedno veseli. Zato vztrajamo. Koliko časa bomo še vztrajali in koliko pomočnic bo vztrajalo, pa ne vem. Glede na dogajanje verjetno ne prav dolgo.« Dodala je, da je v zadnjem mesecu v Novem mestu deset pomočnic dalo odpoved: »Ljudje si pač ne morejo več privoščiti priti delat to, kar delamo me.«

Špela Štempelj, pomočnica vzgojiteljice iz Vrtca Morje Lucija, je opozorila, da družba pozablja, kako pomembni so vrtci in njihovi zaposleni: »Če nas ne bo, kam bosta zdravnik in policist dala svojega otroka? Kako bosta opravljala svoje delo? Otroci in starši pri tej zgodbi niso nič krivi. Vprašati pa se je treba o naši odgovornosti in zahtevnosti dela. Če mene zjutraj otrok objame, mi to popoldne ne bo plačalo položnice za elektriko. Predšolska vzgoja je pomembna za kognitivni in čustveni razvoj otroka. Otroci se na nas zanašajo, pri nas iščejo varnost. Kvaliteta dela bo padla, ker nihče ne bo več hotel delati.«

Na dejstvo, da so pomočnice vzgojiteljic znatno slabše plačane od drugih poklicev v javnem sektorju, prav tako s srednješolsko izobrazbo, je znova opozoril glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj: »Pri teh ogromnih razlikah država sporoča, da njihovo delo ni nič vredno. Da je vsa odgovornost, zahtevnost tega delovnega mesta popolnoma nepomembna. Da država pričakuje, da bodo kolegice še vedno delale na zrak. To se je ta trenutek končalo. Po letu dni, odkar predlagamo dostojno plačilo, bomo pritiske še stopnjevali.«

Pogajanja bodo nadaljevali danes popoldne, Sviz pričakuje, da bodo pomočnicam lahko zvišali plače vsaj toliko, da bodo na povprečju zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v javnem sektorju. Zdaj je razlike več kot 20 odstotkov. Če ne pogajanja ne protestni shod 14. januarja ne bodo uspešni, je Štrukelj napovedal, da bo pred vlado odšlo celotno članstvo sindikata, temu pa bi sledila obnovitev splošne stavke.