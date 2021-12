Ne novi igralci, odločilna bo volilna udeležba

V nadaljevanju preberite:

Da volilna udeležba v slovenskem političnem kontekstu vpliva na rezultat volitev, poudarja tudi direktor državne volilne komisije Dušan Vučko in dodaja, da so volitve vedno tudi ogledalo politike. Nastajanje novih strank in posledično drobljenje političnega prostora bosta vplivali na izid aprilskih parlamentarnih volitev. Še bolj pa bo zanj odločilna volilna udeležba. Nižja ko bo, večjo težo bodo imeli glasovi posameznim etabliranim strankam zvestih volivk in volivcev. Največ takšnih imata stranki SD in NSi, to pa še posebno velja za SDS. Kdaj se bo o svoji nadaljnji poti v politiki konkretneje odločil Robert Golob?