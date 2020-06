FOTO:Ne oziraje se na nevarnost so požrtvovalno reševali ljudi

Sašo Habjanič je z Alešem Serdtom krotil požar na Kidričevem. FOTO: Andraž Šegš/SOJ SGDP GPU

Reševanje iz vozil in iz Ljubljanice

Policisti se pri svojem delu redno srečujejo z nevarnostmi, ki jih potem rešujejo s svojo požrtvovalnostjo in pogumom, včasih jim pri tem pomagajo tudi neustrašni in vestni občani. Tako enim kot drugim so ob jutrišnjem Dnevu policistov danes v prostorih policijske akademije podelili 49 medalj za požrtvovalnost, policista ptujske policijske postajeinpa sta za požrtvovalno reševanje iz požara prejela medalji za hrabrost.Ptujska policista sta v letošnjem prvem aprilskem tednu, že po prepovedi gibanja izven matičnih občin, v Kidričevem posredovala v večstanovanjski stavbi, kjer je po kasnejšem poročanju medijev, neznanec po policijskih ugotovitvah na hodniku pred stanovanjem 40-letne stanovalke zakuril papir in karton, ogenj pa se je nato razširil na leseno mizico na hodniku in še na več predmetov last navedene stanovalke.V obrazložitvi ob podelitvi medalje za hrabrost pa je zapisano, da sta se "Sašo Habjanič in Aleš Serdt po stopnišču povzpela do prvega nadstropja, iz katerega se je vil gost črn dim. Policist Habjanič je stekel do službenega vozila po gasilni aparat in se hitro vrnil nazaj, da bi lahko njegov kolega Serdt, ki je tudi član prostovoljnega gasilskega društva, takoj začel gasiti. Zaradi močnega dima se je ulegel na tla in se po vseh štirih splazil v hodnik z gasilnim aparatom v roki. Policist Habjanič ga je takrat s hojo v počepu spremljal in s svetilko svetil pred njim, da ne bi izgubil orientacije. Ker jima je zmanjkovalo zraka, sta se vrnila pred blok, kjer sta opazila, da še vedno gori. Zajela sta zrak in se na ta način še enkrat vrnila na hodnik in pogasila ogenj. V tistem času so pred blok prispeli tudi gasilci, ki so nad kuriščem odprli okno, skozenj so na dvorišče odvrgli gorljive stvari in jih polili z vodo. V notranjosti so še pogasili pogorišče ter na hodnik prinesli ventilator in prepihali stanovanjski blok. V tem času pa je policist Habjanič odhitel do zunanjega okna stanovanja, pred katerim je gorelo, in skozi odprto okno v notranjosti opazil dve ženski. Svetoval jima je, naj se zadržujeta čim bližje oknu, da se ne bosta zastrupili z dimom. V opisani nevarni situaciji sta pogumna policista Sašo Habjanič in Aleš Serdt nedvomno preprečila nastanek morebitnih hujših posledic, pri čemer sta veliki nevarnosti izpostavila tudi svoji življenji."Tudi med drugimi dejanji, za katera so dobili občanke, občani, policistke in policisti medalje za požrtvovalnost, je bilo še nekaj primerov reševanja iz požarov v vozilih in v stavbah, poleg tega pa reševanja ljudi iz vozil (tudi prevrnjenega v reki in voznice, ki je zaradi srčnega zastoja zapeljala v obcestni jarek), preprečitev samomora, reševanje poškodovanega, da ni izkrvavel, reševanje otroka, ki je prenehal dihati in za odstranjevanje posledic močnega neurja. Med prejemnicami in prejemniki medalj za požrtvovalnost je tudi skupina, ki je s posebno prisebnostjo rešila otroka, ki je zdrsnil s sedežnice na Krvavcu, pa trojica, ki je dan po razglasitvi epidemije iz mrzle Ljubljanice rešila nezavestnega občana.Medalje za požrtvovalnost so prejeli tudi ljudje, ki so pomagali pri reševanju kriminalnih dejanj - občanka s posredovanjem koristnih informacij po ropu zlatarne; občana, ki sta "lastnoročno prijela osumljenca premoženjskega kaznivega dejanja in policistom posredovala ključne informacije, na podlagi katerih je bil prijet tudi drugi osumljenec"; policista, ki sta "požrtvovalno, zakonito in strokovno prijela osumljenca napada na voznika taksija, pri tem pa veliki nevarnosti nedvomno izpostavila tudi lastno življenje"; in končno občana in policista, ki so požrtvovalno - in prav po filmsko - posredovali po oboroženem ropu bencinskega servisa v Dravljah in kasnejšem lovu za roparjem po Ljubljani.