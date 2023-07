Ne pet, le štirje izpolnjujejo pogoje za predsednika uprave RTV Slovenija

Po dodatnem ugotavljanju, kateri vsi kandidati izpolnjujejo pogoje za predsednika uprave, sta razpisna komisija in nato s sklepom tudi svet zavoda ugotovila, da so to le štirje kandidati, in sicer pomočnik nekdanjega generalnega direktorja Peter Dular, odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu TV Slovenija Rajko Gerič, nekdaj na RTV Slovenija zaposleni strokovnjak za informatiko Miha Krišelj ter novinar in nekdanji pomočnik direktorice TV Slovenija Zvezdan Martič.

Ugotovili pa so, da poleg nekdanje zaposlene Blaženke Kandolf, v. d. generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, novinarja in urednika Andreja Laha tudi Simon Kardum, direktor Centra urbane kulture Kino Šiška, ne izpolnjuje pogojev.

Kot referenco je namreč navedel svoje delovanje na ministrstvu za kulturo, kjer pa takrat ni bilo zaposlenih vsaj sto ljudi, kot zahtevata razpis in novela zakona o RTV Slovenija.

Sledijo predstavitve kandidatov in po izločitvi Karduma se zdi, da najbolje kaže Martiču ..

Seja sveta RTV Slovenija, kjer so bili prisotni kandidati za predsednika uprave Zvezdan Martič, Peter Dular, Rajko Gerič in Miha Krišelj. Enotno so zagovarjali nujnost zvišanje RTV-prispevka. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Dular je izpostavil, da je najbolj ključno zaupanje in na njem si želi graditi naprej. Zavzel se je tudi socialni dialog in pa preseganje delitev. Zavezal se je, da bodo imeli ustvarjalci možnost delovati neodvisno in lahko razvijali lastne oddaje. Nujno se mu zdi tudi zvišanje RTV-prispevka, kar so izpostavili tudi vsi ostali kandidati.

Gerič je bil v svoji predstavitvi zelo konkreten, razburil pa je tudi z izjavo, da so vsi odgovorni za »razsulo« na RTV Slovenija, za kar bodo po njegovih besedah plačevali še dolgo. Napovedal je, da bi sam zavod vodil kot podjetje. Ocenil pa je tudi, da doslej ni bil voden dobro. »Tukaj ni vodenja. Preveč je vrtičkarstva, enostavno ni vodenja in vedenja, koliko in kaj morajo zaposleni delati,« je navedel. Zatrdil je, da je program potrebno prepustiti programskim ljudem. Po njegovo vse ni slabo, treba je spodbujati, kar je dobro. Oddaje, ki bodo gledane, pa bodo uvrščene v »prime time«. Zavzel se je tudi za več lastne produkcije in manj kupljeni tujih serij.

Tudi Krišelj je poudaril nujnost zvišanja RTV-prispevka, sicer bo po njegovo nujno zadolževanje. O samem programu se ni želel izrekati, a večkrat je navedel, da je nujno pridobiti nazaj izgubljene gledalke in gledalce, še posebej mlade. Želi si vzpostaviti okolje, kjer bi zaposleni delali več in bolje.