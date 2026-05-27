Ne podcenjujte dima in ne odlašajte s klicem na 112

Prvih pet minut po nastanku nesreče je ključnih za preprečevanje večjih škod in učinkovito reševanje. Hitro in pravilno ukrepanje v tem času bistveno vpliva na izid gasilskega posredovanja, pravijo v Gasilski brigadi Ljubljana. Gasilci in druge reševalne službe ob dogodku dobijo več klicev na številko 112, lahko pa se zgodi tudi, da navzoči zaradi neodločnosti ali morda celo snemanja požara pristojnih ne obvestijo pravočasno, zaradi česar je lahko gmotne škode ali žrtev požara še več.

Pogoste napake, ki jih ljudje storijo ob nesrečah, so odlašanje, podcenjevanje obsega nesreče in opazovanje namesto ukrepanja. Ljudje na prizorišču dogodka pogosto odlašajo s klicem na številko 112, ker menijo, da bo to storil kdo drug, ali pa podcenjujejo resnost položaja. Poklicni gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana opažajo tudi, da mnogi raje opazujejo ali celo snemajo nesrečen dogodek, namesto da bi dejavno ukrepali. Takšno vedenje lahko privede do dodatnih poškodb ali celo smrtnih žrtev, so v pogovoru z mediji opozorili pristojni v ljubljanski poklicni gasilski brigadi.