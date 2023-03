(Ne)politični projekt Joca Pečečnika

V nadaljevanju preberite:

Predsedniku SBC – Kluba podjetnikov Jocu Pečečniku se skupščina prejšnji teden ni izšla povsem tako, kot je načrtoval. Po polemični razpravi in odhodu nekaterih članov so na skupščini nato vendarle sprejeli načelni sklep, da SBC širi svoj medijski projekt. Ni pa bilo odločitve o predlogu ustanovitve novega podjetja, ki naj bi bilo nosilec širitve medijske platforme Kluba na dodatne medije, kot so digitalni mediji, televizijski kanali in radii. V čem je težava? In kakšno usodo Pečečnik napoveduje Golobovi vladi?