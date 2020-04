Ne pozabite: danes spet ploskamo

Zdaj smo že navajeni: ob sredah stopimo na balkon, teraso ali odpremo okna in ob 18. uri glasno zaploskamo. Zakaj? V zahvalo vsem, ki skrbijo, da življenje v Sloveniji kljub koronavirusu poteka kolikor je mogoče normalno.Tisti, ki lahko ostanejo doma, veliko naredijo že s tem, da upoštevajo navodila, ogromno zahvalo pa dolgujemo tistim, ki svoje delo opravljajo na delovnem mestu. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da se jim zahvalimo z glasnim ploskanjem.Tako kot so pred tednom naredili gasilci, ki so pred infekcijsko kliniko ploskali gasilcem , tako kot so naredile radijske postaje, ki so združene zaploskale v eter, in navsezadnje tako kot uredništvo Dela skupaj z bralci ploska vsako sredo ob 18. uri.Veseli smo podpore bralcev, novinarskih kolegov, podjetij in agencij, občin … Veseli smo, da nas je vedno več, ki damo dlan ob dlan. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi danes.Udeležbo lahko potrdite tudi na facebooku: