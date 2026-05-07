Ne smemo postati le opazovalci razvoja umetne inteligence

V Kongresnem centru na Brdu pri Kranju danes poteka šesti forum predsednice države, naslovljen Umetna inteligenca: med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Na forumu v organizaciji predsednice Nataše Pirc Musar nameravajo s pomočjo vabljenih strokovnjakov iskati rešitve za izzive, povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca.

Posebna poročevalka foruma je dr. Vida Groznik, raziskovalka in predavateljica na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko. Na Brdu pri Kranju vodi prvi panel o stanju umetne inteligence pri nas in po svetu ter poudarja, da ima umetna inteligenca v Sloveniji že več kot polstoletno tradicijo: »Takrat so se začele prve raziskave na Inštitutu Jožef Stefan in na Univerzi v Ljubljani. Na univerzitetni ravni jo tudi poučujemo že 50 let, kar je res dolga tradicija.«

FOTO: Nebojša Tejić/sta

Ob pregledu sedanjega stanja in zmogljivosti se bodo posvetili tudi vprašanju, kje so možnosti za napredek Slovenije na področju umetne inteligence. Vida Groznik namreč opozarja: »V zgodovini nismo bili samo opazovalci dogajanja, ampak tudi tisti, ki smo delali in razvijali umetno inteligenco ter bili prepoznavni po svetu. In ni razloga, da bi zdaj postali samo opazovalci.«

Dotaknili se bodo tudi problematike prehoda znanja v gospodarstvo, o katerem je direktor združenja za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije Nenad Šutanovac pred kratkim za Delo pojasnil, da potrebujemo precej močnejše okolje za spodbujanje digitalizacije in digitalne preobrazbe gospodarstva: »Veliko predvsem malih in srednjih podjetij je na zelo nizki stopnji digitalne zrelosti in tudi pri tem zaostajamo za evropskim povprečjem.«

V nadaljevanju bo sledila razprava o umetni inteligenci med napredkom in varovalkami oziroma med svobodo in odgovornostjo, na kateri bodo moderatorka Tatjana Bobnar in sodelujoči razpravljali o etičnih, regulatornih in družbenih okvirih ter o potrebah regulacije in odnosa umetne inteligence do človekovih pravic in družbe.

Zadnji panel pa je namenjen razmislekom o sistematičnem uvajanju pouka o umetni inteligenci in dobrih praksah. Ob vodji panela Aleksandru Skoku ter Radovanu Krajncu iz zavoda za šolstvo bodo s primeri dobre prakse sodelovali tudi profesorji srednjih šol ter fakultete za računalništvo in informatiko.

FOTO: Toby Melville Reuters

Na forumu bo predsednica republike vročila državno odlikovanje zlati red za zasluge dr. Ivanu Bratku za izjemne dosežke pri utemeljitvi in razvoju umetne inteligence v Sloveniji, za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti. Profesor in raziskovalec Bratko je že leta 1985 ustanovil laboratorij za umetno inteligenco na fakulteti za računalništvo in informatiko ter je član uredniških odborov številnih mednarodnih uglednih znanstvenih revij. Objavil je več kot dvesto znanstvenih člankov in knjig.