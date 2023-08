Ne sprave, nove generacije bodo imele druga bremena

V nadaljevanju preberite:

Jutri bo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Ob tej priložnosti bo v okviru različnih prireditev tudi okrogla miza Na poti k spravi. Na njej bo sodeloval bivši predsednik republike Borut Pahor ter zgodovinarja Mitja Ferenc in Aleš Maver. Je sprava upravičeno še vedno predmet delitev? Bo drugače, ko bodo z mlajšimi generacijami v ospredje družbenega in političnega diskurza prišla druga pomembna družbena vprašanja? Prihodnost prinaša številna nova vprašanja, gre za pomembna, res velika družbena vprašanja, ob teh pa v javne pogovore že vstopajo tudi vprašanja, ki zadevajo posameznika in njegovo identiteto. Poenostavljeno rečeno – in politične razprave težijo k poenostavljanju – so to ta hip na primer tudi vprašanje spola, ne le spolne usmerjenosti. Smo kot nacija in kot posamezniki že odložili breme dogodkov iz polpretekle zgodovine ali ga bomo še prenašali naprej? Kaj pravijo sogovorniki?