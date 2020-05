Ne sto µg, nič svinca naj ne bo v otroški krvi

Mežica, Črna na Koroškem – Zaradi epidemije koronavirusa so preložili preverjanje vsebnosti svinca v krvi otrok iz zgornje Mežiške doline. Ravenska enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo odvzem organizirala takoj, ko bo mogoče, morda že pred jesenjo, kot so sprva načrtovali.



Kandidatov za odvzem vzorca krvi je letos 142. Povabilo bodo prejeli vsi, od njihovih staršev pa je odvisno, ali bodo otroke pripeljali v laboratorij. Prve vzorce krvi so dvajsetim otrokom vzeli leta 2004. Od sprejetja vladnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v letu 2007 pa so odvzemi krvi sistematični.



Cilj sanacijskega programa je doseči vrednosti pod sto mikrogramov svinca na liter otroške krvi. Pa je ta vrednost sprejemljiva ob dejstvu, da ima svinec škodljive vplive na zdravje in da je kakršnakoli vsebnost svinca v krvi otrok nezaželena?t Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, je povedala: »Vrednost, ki jo navajate, seveda ni sprejemljiva, po sodobnem znanju ne za otroka in ne za odraslega. Kar zadeva predvsem zdravje otrok, je meja čim bliže ničli. Dolgotrajne vrednosti, ki so celo močno pod polovico navedene vrednosti, že povzročajo vedenjske in duševne motnje otrok. Strokovna javnost ni nikoli dovolj resno opozorila na nesprejemljive posledice takega onesnaževanja.«

Sporna industrija svinca

V prvih letih izvajanja sanacijskih ukrepov se je vsebnost svinca v krvi otrok hitro zmanjševala, po letu 2010 pa se je trend padanja zaustavil. Ukrepi so sicer smiselni, a v dolini, kjer je stoletja deloval rudnik svinca in cinka s topilnico, na njegovem pogorišču pa deluje Tovarna akumulatorskih baterij, ne dajejo želenih rezultatov. V Žerjav še vedno vozijo odpadne akumulatorje, iz katerih Tabova hčerinska družba prideluje svinec. »Tudi to ni sprejemljivo, da v obremenjenem okolju še vedno deluje industrija svinca, četudi bi upoštevala vsa okoljska pravila. Dolina je stoletja preobremenjena s težkimi kovinami in nikoli ni bila očiščena,« je povedala Metoda Dodič Fikfak.



Država bo do leta 2022 za okoljsko sanacijo namenila 13 milijonov evrov. Občini Črna na Koroškem in Mežica že zdaj pozivata vlado k nadaljevanju ukrepov. Metoda Dodič Fikfak je pojasnila: »Država bi morala poskrbeti za temeljit načrt sanacije, ki bi se moral izvajati po časovnici in prioritetah ter seveda pod nadzorom. Sloneti bi moral na temeljitem posnetku stanja, prioritetah ukrepov, ki morajo biti izdelani do potankosti; do tega, katero zemljo je treba odpeljati, do katere globine izkopati in kam ter kdaj jo odpeljati, pa tudi kateri vrtec je potrebno sanirati, porušiti in kdaj zgraditi novega ter kje ter kako vzgajati otroke do takrat. Ko govorim o nadzoru je na primer vključeno tudi to, da se pri izkopu zemlje za asfaltiranje zemljo vlaži, ne pa, da se ta praši in stoletja naložen svinec sprošča v zrak.«



Zaradi daljšega deževnega obdobja so bili lanski rezultati vsebnosti svinca v krvi otrok boljši. Zaradi koronavirusa, ki je otrokom letos onemogočil druženje in sproščeno igro na igriščih, lahko že zdaj napovemo, da bodo letošnji zagotovo še boljši. V zgornji Mežiški dolini ni nikoli vzniknila civilna iniciativa, ki bi zahtevala življenje v čistem okolju ter delovna mesta brez svinca na plačilnih kuvertah.