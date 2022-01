Ne stranka, kandidati bi lahko bili težava za Goloba

V nadaljevanju preberite:

Čez natanko tri mesece bodo v Sloveniji parlamentarne volitve. Stranke se nanje pripravljajo tudi ob pomoči javnomnenjskih anket, s katerimi preverjajo podporo svojim kandidatom za poslance v posameznih volilnih okrajih. Iz volitev v volitve pa stranke poročajo, da je vse manj posameznikov, ki so se pripravljeni izpostaviti. To kaže tudi analiza kandidatov na zadnjih volitvah, med katerimi je bil velik delež upokojencev, manj izobraženih in tudi del brezposelnih. Težava s kandidati zna doleteti tudi Roberta Goloba, ki bo kljub temu, da na javnomnenjskih anketah kotira visoko, javno šele razkril svoje politične načrte.

Preberite tudi, kaj ga še čaka in kaj o pripravah na volitvah pravita glavna tajnika z najdaljšim stažem ... Kje so se zapletli v spore ...