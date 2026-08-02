Ne vrh, cilj so lahko tudi risova medalja, storžiška kepa ali razorski štruklji

Lepo je, ko ugotoviš, da otrok sledi tistemu, kar imaš tudi sam rad. Še lepše je, ko ugotoviš, da je boljši od tebe, ampak naj do tega pride spontano, pravi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, tudi inštruktor planinske vzgoje in oče štirih otrok.

Pri prvih korakih v hribih je veliko bolj kot cilj pomembna pot sama in doživetja ob njej, prav pa pride tudi, če je na koncu kak planinski dom. V slovenskih hribih je več kot 170 postojank, za katere skrbijo planinska društva, 45 jih ima oznako družinam prijazna koča. Izbrali smo tri: Kočo pri Jelenovem studencu (850 m), Dom pod Storžičem (1123 m) in Kočo na planini Razor (1315 m).