Ne zagovarjam puča v vrhu stranke, spremembe pa

V nadaljevanju preberite:

Izgubili smo se v politični korektnosti, s čimer smo izgubili vonj, okus in barvo. Postali smo nevidni. SD ima nasprotnike tudi v najmočnejši koalicijski stranki, ki nas osirajo in krivijo za različne zadeve. Naslovniki težav v stranki imajo imena in priimke. Vse to trdi vodja poslanske skupine druge največje koalicijske stranke in ocenjuje, da je čas za spremembe. Kaj še je povedal o predsednici SD Tanji Fajon?