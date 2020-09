Ne zdravstvena blagajna ne država ne plačujeta brisov

Slišati je neverjetno, a drži: ves svet je v znamenju covida-19, tudi naša država se vsak dan ukvarja z njim, slovensko zdravstvo pa ne dobi plačila za brise, s katerimi ugotavljajo bolezen.Odvzeli in analizirali so že 152 tisoč vzorcev, stroški so bili 9,9 milijona evrov, a niso poravnani. Tudi zato zdravstveni zavodi tonejo v rdeče številke. Drugi razlog je nepriznavanje celotnega stroška za plače zaposlenih, pravi Marjan Pintar, direktor združenja zdravstvenih zavodov. Vseh 152 tisoč brisov brez plačilaPo Pintarjevi navedbi so neposredni stroški brisa 65 evrov.»Niti laboratorij niti storitev nista priznana, ker ju ni v ...