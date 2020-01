Ne želijo biti žrtev slovensko-italijanskega spora  

V slovensko-italijanskem sporu glede motenja radijskih frekvenc, ki naj bi se po napovedih ministra za javno upravo Rudija Medveda preselil tudi na sodišče, je domnevna stranska žrtev dogajanja postal Radio Capodistria. Kot je povedal odgovorni urednik radia Aljoša Curavić, so izvedeli, da vodstvo RTV Slovenija razmišlja o tem, da bi njim odvzeli frekvenco 103,1 Mhz in na ta način zagotovili oddajanje mariborskega Radia Slovenia International na italijanski strani, kjer ima zdaj težave.



»103,1 Mhz je naša najpomembenjša frekvenca, saj omogoča naše pokrivanje na območju Furlanije-Julijske krajine, kjer imamo svoje občinstvo in zelo dobro pokritost ter poslušanost, obenem pa prek te frekvence pokrivamo tudi območje hrvaške Istre, kjer živi velik del italijanske manjšine« razloži Curavić. Ta frekvenca predstsavlja tudi njihov stik z matično domovino. Uredništvo Radia Capodistria se je zato odločilo, da o svoji bojazni obvesti širšo slovensko javnost. Sogovornik še poudari, da želijo biti solidarni z mariborskimi kolegi, in so jim pri iskanju rešitev z Italijo pripravljeni tudi priskočiti na pomoč, vendar ne v lastno škodo.



Lani jeseni je udarec doživela tudi televizija Koper-Capodistria, saj so njeno oddajanje umaknili s satelita, ki ga je v preteklosti pomembno sofinancirala italijanska država. »Gre sicer za dve različni zadevi, ki pa sta - če se nanju gleda v skupnem kontekstu krčenja pravic izražanja - lahko zelo zaskrbljujoči za italijansko skupnost, ki živi v Sloveniji,« meni Curavić.

RTVS: Ni še nobenih odločitev

V službi za komuniciranje RTV Slovenija so nam v zvezi s tem pojasnili, da v nobenem dokumentu, na sestanku z uradnimi inštitucijami ali v uradnem dopisu niso napovedali ukinitev katere od frekvenc Radia Capodistria. »So pa frekvence seveda omejena dobrina in ob razvoju dodatnih možnosti tudi predmet usklajevanj in iskanja najboljših možnih rešitev,« so zapisali v odgovoru.



Glede vrnitve TV Koper-Capodistria na satelit pa so na RTV Slovenija zagotovili, da se zavzemajo, da bi bili programi, ki jih ustvarjajo, dostopni čim več gledalcem. »Zato od vsega začetka podpiramo prizadevanja, da bi bili vključene v kabelske sisteme - predvsem v Istri in na področju Kvarnerja, kjer je prizemeljski signal slab. Pogovori, ki jih večinoma vodi Italijanska unija, že potekajo in kažejo se spodbudne možnosti. Obstaja celo možnost, da bi bili v okviru teh rešitev ponovno dostopni tudi prek satelita,« so navedli.