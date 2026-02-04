Ali bo Slovenija ostala v središču Evrope? Bruselj prihaja v Ljubljano

V drugi polovici tedna bodo Slovenijo obiskala vodstva vseh treh največjih političnih družin v evropskem parlamentu. Ker obiski prihajajo neposredno v času pred uradnim začetkom slovenske predvolilne kampanje, bo Evropska ljudska stranka (ELS) podprla SDS in Novo Slovenijo, skupina Renew Gibanje Svoboda, skupina Socialistov in demokratov (S&D) pa stranko SD. O tem smo se pogovarjali z evropskima poslancema Ireno Jovevo in Matjažem Nemcem.

Socialisti in demokrati kot druga največja politična sila v evropskem parlamentu poskušamo postati antipod (skrajno) desnim politikam, pravi Nemec. Irena Joveva pa, da bo tranka SDS zdaj sebe poskušala predstaviti v najlepši luči: To je njihov klasični modus operandi, ko se pred volitvami preoblečejo v ovčjo preobleko in potem to poskušajo prodajati javnosti.