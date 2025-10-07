Ne želijo za zidove: 4000 Slovencev z oviranostjo čaka na življenje v skupnosti

Galerija
V Sloveniji še vedno približno 4000 ljudi z oviranostjo živi za zidovi institucij, čeprav si želijo preprosto živeti med ljudmi, v skupnosti. Dopolnitve zakona o socialnem varstvu, ki bi jim omogočile to temeljno pravico, so pripravljene in usklajene, a že mesece čakajo na sprejem.
Medtem številni ostajajo ujeti v sistem, ki bi ga morala nadomestiti podpora v skupnosti – način življenja, ki dokazano prinaša več samostojnosti, dostojanstva in človečnosti.
