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    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    Galerija
    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    Naročnik oglasne vsebine je Merkur zavarovalnica
    31. 8. 2026 | 10:16
    8:06
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    Kolesarjenje ni le šport, ki ga Slovenci opazujejo iz domačega naslanjača. Za številne je veliko več kot le nekaj, kar se predvaja v ozadju, medtem ko kuhajo kosilo. Številni so ta šport sprejeli kot del svojega vsakdana in so vanj vpeti tudi v svoji rutini.

    Nekateri se radi na kolo usedejo ob lepih nedeljah, drugi so šport vzeli bolj resno in kolo vozijo tako, kot nekateri hodijo v fitnes, večkrat na teden in v korist svojemu telesu.

    Tretji, najbolj zagnani, pa želijo na kolesu premagati sami sebe, zato vestno trenirajo in podirajo osebne rekorde.

    Kolesarjem iz vsake od teh kategorij ta šport pomeni nekaj drugega. Za nedeljskega kolesarja je to prijetno preživljanje časa v naravi ob lepem vremenu, drugi želi skrbeti za svoje telo, tretji pa se želi gnati vedno dlje. Imajo pa skupno točko: ljubezen do gibanja, svobode in odkrivanja novih poti.

    Prav vsak pa lahko svoje mesto najde na dvodnevnem kolesarskem festivalu Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France, ki bo po gorenjskih cestah in v Kranju 5. in 6. septembra 2026.

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    Vsak se lahko počuti kot zmagovalec

    Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France rekreativnim kolesarjem vseh vrst in starosti ponuja izkušnjo, ki je ne bodo pozabili. Po prelepih krajih naše Gorenjske bo pričarana izkušnja, kot jo sicer doživijo le profesionalni kolesarji na etapah Tour de France, različne etape pa so pripravljene tako, da lahko svojo pot najde prav vsak kolesarski navdušenec.

    Vsak udeleženec bo prav tako kot na tekmah vrhunskih športnikov prejel svojo številko, edinstven občutek se bo začel že ob množičnem startu. Zaradi velike udeležbe bo drugače kot pri nedeljskih podvigih možna vožnja v pelotonu.

    Da bo izkušnja še bolj pristna, se bo meril čas vsakega kolesarja, na poti bodo postavljene tudi okrepčevalnice, celostna podoba pa bo pričarala občutek Tour de France – panoji, množični start, cilj in vse, kar si lahko predstavljate.

    Udeležence bodo množice navijačev spodbujale na dveh preizkušnjah, krajši in daljši, ki se bosta vili po hribih, dolinah in zaprtih cestah. Zato bo ta tekma več kot le zabaven in družaben dogodek.

    Pozabite na prometna križišča, semaforje in ustavljanje. Zaradi zapore cest, po katerih bo dirka potekala, bo kolesarjenje varno in nemoteno, hkrati pa ne bo slabe vesti zaradi oviranja prometa.

    Kolikor udeležencev, toliko ciljev

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    Na dogodku Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France ne bo poražencev, saj si prav vsak udeleženec lahko zada svoj cilj in ga doseže. Tudi tisti, ki bo skozi cilj pripeljal zadnji, je lahko zmagovalec, morda zato, ker je podrl svoj lastni rekord, ali pa le zato, ker se mu je uresničila želja po izkustvu vzdušja, kot ga ima poleg L'Étape Slovenia le še Tour de France.

    Ciljev je nešteto, za motivacijo pa lahko poskusite izboljšati svoj lanski rekord, prvič prevoziti daljšo razdaljo ali sami sebi dokazati, da zmorete premagati zahtevnejšo traso. Uspeh pa je že to, da uspešno prevozite cilj, ne glede na to, kako dolgo vam je ta podvig vzel in kako utrujeni ste bili po poti.

    Lahko pa ste tudi bolj tekmovalni in svoje prijatelje ali sodelavce izzovete na tekmo ter pričarate pravega borbenega duha, ki vas bo kot ekipo povezal, hkrati pa pokazal, kdo iz ekipe je najboljši kolesar, s čimer se bo prvak lahko ponašal še lep čas.

    Poleg naziva zmagovalca pa najhitrejše, najbolj vzdržljive in najbolj eksplozivne kolesarje čakajo različne nagrade, ki bodo, kot se za tako tekmo spodobi, podeljene na zmagovalnem odru.

    Motivirani, uspešni, varni

    Motivacija in želja po uspehu pa ni vse, kar je potrebno za uspešen zaključek etap na dogodku Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France. Kolesarstvo je več kot le vožnja s kolesom. Je dobra telesna pripravljenost, poznavanje pravil in norm vedenja na cesti, odgovornost in tehnično znanje, hkrati pa je pomembna tudi ustrezna kolesarska oprema.

    Merkur zavarovalnica zato skupaj z organizatorji opozarja na nujnost varnosti pri športu prav na dogodku in pri kolesarjenju v vsakdanjem življenju. Za večjo varnost si prizadevajo tudi s sodelovanjem z Akademijo kolesarstva Mateja Mohoriča, ki ponuja strokovne nasvete, praktične vsebine in pomoč pri boljši pripravi koles na vožnjo, hkrati pa ozavešča o situacijah pri kolesarjenju, ki lahko vplivajo na varnost in kako se čim bolje znajti v takih okoljih.

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    Matej Mohorič na akademiji uči o pravilnem zaviranju, varni vožnji skozi ovinke, varnostni razdalji med kolesi, prilagajanju hitrosti in čuječnosti, da se kolesar čim bolj zaveda dogajanja okoli sebe in lahko predvidi situacije ter si jim varno izogne. Njegovo glavno sporočilo se glasi: »Najboljša kolesarska izkušnja ni zgolj hitra ali zahtevna, temveč predvsem varna.«

    Partnerstvo, ki skrbi za zdrav in aktiven življenjski slog

    Merkur zavarovalnica ostaja imenski partner in generalni pokrovitelj dogodka vsaj še do leta 2028, skupaj z organizatorji prireditve pa se trudijo za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, ki naj vključuje čim več gibanja in aktivnosti, usmerjenost na zdravje, hkrati pa je velik poudarek na varnosti in preventivi.

    Merkur zavarovalnica in organizatorji dogodka L'Étape Slovenia dojemajo kolesarjenje kot dostopno obliko gibanja, ki združuje telesno aktivnost, preživljanje časa v naravi in druženje, hkrati pa gradi disciplino, vztrajnost in pomaga celostno ohranjati telesno in duševno zdravje posameznika.

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    »V Merkur zavarovalnici verjamemo, da šport navdihuje, povezuje in spodbuja zdrav življenjski slog. Zato smo ponosni, da smo imenski partner dogodka Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France. S partnerstvom in Akademijo kolesarstva Mateja Mohoriča želimo prispevati tudi k večji prometni varnosti ter spodbujati odgovorno in varno kolesarjenje. Skupaj ustvarjamo dogodek, ki združuje šport, skupnost in vrednote, v katere verjamemo,« poudarja Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice.

    Del sponzorskih sredstev Merkur zavarovalnice je namenjen Fundaciji Mateja Mohoriča

    Za Merkur zavarovalnico partnerstvo s prireditvijo Merkur zavarovalnica L'Étape Slovenia by Tour de France pomeni več kot podporo vrhunskemu športnemu dogodku. Del sponzorskih sredstev je namenjen tudi Fundaciji Mateja Mohoriča, ki s svojim delovanjem podpira razvoj mladih perspektivnih kolesarjev ter socialno šibkejšim otrokom in mladim omogoča lažji dostop do kolesarskega športa. S tem Merkur zavarovalnica skupaj s partnerji prispeva k ustvarjanju enakih priložnosti, razvoju novih športnih talentov in širjenju vrednot, kot so vztrajnost, odgovornost, solidarnost in zdrav življenjski slog.

    Dogodek pa ni namenjen le tekmovalcem. Pravo doživetje bo tudi za družine, navijače in obiskovalce, ki bodo lahko uživali v ekipnem duhu in se počutili vključeni v množico, ki navija za en cilj.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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