Nedopustno je, da lahko na najhujše diagnoze čakamo več mesecev

Jeseni se na področju zdravstvenih zavarovanj obetajo konkretne spremembe, predvsem kar zadeva dopolnilno zavarovanje, ki naj bi se po napovedih prestrukturiralo v obvezno. Ne glede na spremembe pa bo skrb za hiter dostop do zdravnika in posledično pravočasnega zdravljenja še vedno podobna: z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem boste ohranili višji standard kakovostnih zdravstvenih storitev, ki vam bodo omogočale lažjo in hkrati ugodnejšo pot do zdravja.

Predvsem tako, da lahko brez skrbi poskrbite za svoje zdravje s hitrim dostopom do diagnoze in zdravljenja – torej brez večmesečnega čakanja na pregled, operativni poseg ali rehabilitacijo.

Ali ste vedeli, na primer, da v Sloveniji pri stopnji nujnosti »zelo hitro« na prve preglede nad dopustno dobo čaka 72 % vseh napotenih in da na terapevtsko-diagnostične postopke več kot 14 dni čaka 48 % vseh naročenih? To kaže zadnje poročilo NIJZ iz novembra 2022. In to je podatek, ki bi nas moral skrbeti in nas prepričati, da je dodatno zavarovanje, ki omogoča kakovosten in hiter dostop do želenih storitev, prava odločitev.

Eno bolj kakovostnih tovrstnih zavarovanj v Sloveniji je zavarovanje PRVA Zdravje, ki ga posameznikom pa tudi delodajalcem za njihove zaposlene ponuja PRVA Osebna zavarovalnica. Da so zdravstvene storitve zavarovancem prijazne in strokovne, kaže tudi njihova anketa zadovoljstva, saj bi kar 99 odstotkov uporabnikov priporočilo storitev bližnjim.

Predvsem hiter in pravočasen dostop do specialista oziroma ustreznega zdravljenja. Tako boste preprečili, da bi se vaše zdravstveno stanje zaradi predolgega čakanja poslabšalo. Najdaljša čakalna doba za zavarovance PRVA Zdravje je 10 delovnih dni.

Kot zavarovanec imate neomejen dostop do asistenčnega centra, kjer se lahko naročite na ustrezno zdravstveno storitev oziroma prejmete celovit načrt zdravljenja v najbližji zdravstveni ustanovi, pri enem izmed več kot 310 uveljavljenih zasebnih izvajalcev.

Zavarovanje je namenjeno osebam od 15. do 68. leta starosti, na voljo pa je tudi otrokom, starejšim od 5 let. Zelo pomembno dejstvo je, da lahko zavarovanje prilagodite tako starosti kot potrebam po zdravstveni varnosti.

Izbirate lahko med tremi zavarovalnimi kritji dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje, odločite se lahko tudi za katero koli kombinacijo.

Specialisti in zdravila: Ob novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah kritje zagotavlja dostop do specialističnih zdravstvenih storitev z 22 področij medicine. Krije stroške pregledov pri zdravniku specialistu in pripadajoče diagnostične preiskave na podlagi napotnice osebnega zdravnika ter plačilo zdravil, predpisanih na beli recept, do 250 EUR letno. V sklopu paketa je skupno na voljo 89 zdravstvenih storitev, v enem letu je možno izkoristiti 3–4 obravnave.

Operativni posegi: Krije stroške ambulantnih operativnih posegov v enodnevni obravnavi. Na voljo so posegi z 10 različnih področij medicine. Izbirate lahko med dvema paketoma, ki se razlikujeta po višini letne zavarovalne vsote in naboru storitev.

Rehabilitacije: V enem zavarovalnem letu lahko izkoristite 6 obravnav fizioterapije, delovne ali protibolečinske terapije, ki so nadaljevanje specialistične obravnave. Na voljo je 34 različnih fizioterapevtskih postopkov v obsegu, kot je naveden na delovnem nalogu, 35 različnih postopkov delovne terapije in 15 različnih postopkov protibolečinske terapije, za kar je potrebna zgolj pridobitev delovnega naloga ali napotnice.

Posameznikom, ki že imate diagnozo in zdravljenje, je za izboljšanje poteka zdravljenja in lajšanje negotovosti ter težkih trenutkov na voljo kritje Drugo zdravniško mnenje. V primeru medicinske diagnoze se z drugim zdravniškim mnenjem bolje nadzoruje rezultat zdravstvenega stanja, saj zagotovi jasne odgovore, ki jih posameznik potrebuje. Ob tem drugo zdravniško mnenje ne pomeni, da dvomite o svojem zdravniku. Večina zdravnikov se strinja, da drugo mnenje prinaša dodano vrednost in dokazuje dobro medicinsko prakso, saj zagotavlja pravilno diagnozo.

Vsem, ki bi si želeli dodatno skrajšati pot zdravljenja in možnost razvoja kroničnih bolezni, se najbolj splača sklenitev paketa NADSTANDARD. Kombinacija kritij prinaša možnost še hitrejšega zdravljenja, tudi brez potrebne napotnice osebnega zdravnika. Ob ugodnejši paketni ceni se tako lahko hitreje vrnete k vsakodnevnim dejavnostim, kar obenem pomeni tudi manjši izpad dohodka.

Kako je Anja izvedela za maligno tvorbo na jajčniku

To je zgodba 43-letne Anje in je le ena od mnogih, ki se trenutno odvijajo v našem okolju. In ta zgodba ima srečen konec.

Začelo se je z bolečinami v spodnjem delu trebuha, ki so trajale nekaj časa. Bila sem pri svojem zdravniku, ki je naročil laboratorijske teste, vendar niso pokazali ničesar posebnega. Rekel je, naj počivam in se še enkrat oglasim, če bolečine ne bodo prenehale. Da bomo videli, ali so to težave s prebavo, ginekološke težave ali kaj drugega. Takrat me je mož spomnil, da imava sklenjeno dodatno zavarovanje in da mi ni treba čakati v bolečinah. Ne da bi potrebovala napotnico, sem se s prijazno gospo v asistenčnem centru dogovorila za ultrazvok trebuha in proktološki pregled. Oboje sem opravila v istem dnevu. Proktolog me je poslal naprej na kolonoskopijo, ampak tam na črevesju niso ugotovili nikakršnih posebnosti, ki bi povzročale moje bolečine. Nato so mi v asistenčnem centru predlagali, da obiščem še ginekologinjo, pri kateri sicer res nisem bila že nekaj let. Opazila je dve buli na jajčniku, za kateri se je na koncu izkazalo, da sta maligni. Vsak dan sem hvaležna za to, da sem tako hitro prišla na preglede, kjer so hitro odkrili raka v prvi fazi, in zato se zdaj moje življenje počasi vrača v prejšnje tirnice.

Postopek od začetka zdravstvene težave do ozdravitve: Anja ima sklenjeno zavarovalno kritje SPECIALISTI Nadstandard, na podlagi česar je v devetih delovnih dneh opravila štiri specialistične preglede.

Zadovoljne stranke so vedno najboljši dokaz, kako nam dodatno zdravstveno zavarovanje lahko pomaga, nam skrajša pot do diagnoze in seveda posledično tudi do zdravljenja.

