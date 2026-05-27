Interventni zakon: državni zbor je potrdil nedopustnost razpisa referenduma

Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35, je poročal STA.

Zahtevo za referendum so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, pred tem pa so zbrali 47.223 podpisov podpore. Predlog sklepa o nedopustnosti referenduma so vložile poslanske skupine Demokratov, Resnice ter trojčka NSi, SLS in Fokus, podprla pa ga je tudi SDS. Predlagatelji so trdili, da referendum ni dopusten, ker zakon pretežno ureja davke in druge obvezne dajatve ter odpravlja protiustavnosti, ki jih je ugotovilo ustavno sodišče. Pobudniki referenduma so napovedali ustavno presojo, saj opozarjajo, da bi bilo mogoče sicer z vključitvijo davčne določbe v zakon zaobiti pravico do referenduma.

Zahteva za presojo pred ustavnim sodiščem

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, so po odločitvi DZ o nedopustnosti referenduma o zakonu za razvoj Slovenije napovedale zahtevo za presojo pred ustavnim sodiščem. Prepričane so, da zakon vsebuje več vsebin, o katerih bi morali državljani odločati neposredno, in da je bila t. i. omnibus tehnika uporabljena za odvzem referendumske pravice.

Pri tem opozarjajo tudi na novelo zakona o delovnih razmerjih, ki bi ukinila obveznost delodajalcev, da zagotavljajo tehnični obračun sindikalne članarine. Po njihovem gre za enostranski poseg v delovanje sindikatov brez socialnega dialoga in za poskus njihovega finančnega ter organizacijskega slabljenja. Poudarjajo, da je članstvo v sindikatih prostovoljno, članarino pa člani plačujejo iz svojih plač; delodajalec pri tem opravlja le tehnični obračun, ki je po navedbah sindikatov večinoma avtomatiziran in v praksi ni bil izpostavljen kot administrativna težava.

Sindikalne centrale menijo, da bi sprememba bolj kot delodajalce razbremenila, dodatno obremenila delavce, ki želijo ostati člani sindikata, ter oslabila socialni dialog. Poskuse utišanja, ustrahovanja in slabljenja sindikatov označujejo za nasprotne usmeritvam evropske komisije, Mednarodne organizacije dela in domačih institucij, ki poudarjajo pomen močnih in finančno neodvisnih socialnih partnerjev.

Izjavo so podpisali Zveza svobodnih sindikatov Slovenije s predsednikom Andrejem Zorkom, Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam s predsednikom Jakobom Počivavškom, Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije s predsednikom Branimirjem Štrukljem, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije s predsednikom Damjanom Volfom, KNSS - Neodvisnost s predsednico Evelin Tožbar in Slovenska zveza sindikatov Alternativa s predsednikom Zdenkom Lorberjem.