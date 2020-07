Nedostopni podatki o čakajočih v zdravstvu

Ljubljana – Ljubljanski klinični center smo zaprosili za podatke o tem, koliko časa je treba na srčno operacijo čakati zdaj in koliko je bila čakalna doba pred epidemijo. Odgovorili so, da je glede čakalnih dob merodajen seznam Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a kaj ko je tam zadnje poročilo napisano na stanje 1. marca 2020, zato je nemogoče narediti želeno primerjavo.Ker se je zdravstvo 12. marca – po razglasitvi epidemije covida-19 – skoraj ustavilo, se je tudi stanje na čakalnih seznamih zamrznilo. Jasno je bilo, da jih bo treba prevetriti, takoj ko bodo zdravstvene ustanove začele delovati. Te so od ...