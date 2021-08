Neetično je zapirati družbo zaradi tistih, ki se ne cepijo

Za več svobode s PCT

Mitja Gorenšček. izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije: Dobro bi bilo, če bi država za področja, za katera je pristojna, čim prej uzakonila obvezo PCT in da bi za druga okolja priporočila enako ravnanje. FOTO Leon Vidic



Uzakoniti obvezo PCT



Sprostiti državo

Igor Muževič, družinski zdravnik, predsednik sindikata Praktik.um:

Zaradi zaščite zdravstvenega sistema ne smemo uničiti družbe.

Igor Muževič: Zdaj, ko je cepljenje dostopno za vse, je visoko neetično zapirati družbo in kaznovati zaradi tistih, ki se ne cepijo, tudi otroke in mladino.

Vsi cepljeni - brez težav

Četrti val epidemije je tu. Matematični izračuni kažejo, da bo virus jeseni dobil močnejši zamah kot lani, v bolnišnicah bo še več bolnikov in zdravstvo bo ponovno ohromljeno. Kako ravnati? Poleg že preizkušenega recepta, da virusu preprečimo širjenje z ustavitvijo javnega življenja, imajo mnogi tudi drugačne predloge. Kakšne?Za gospodarstvo je vsekakor najpomembneje, da bo lahko tudi v času četrtega vala epidemije delovalo normalno. Toda – kot pravi, izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije – če se bo virus širil med prebivalstvom, bo seveda dosegel tudi podjetja. Meni, da je treba dosledno upoštevati pogoje in potrdilo PCT in da bo le v tem primeru manj okuženih, življenje in delo pa bosta lahko tekla kolikor toliko normalno.»Želimo si, da bi potrdilo PCT imelo dejansko veljavo in bi se lahko tisti, ki ga imajo, gibali bolj svobodno kot tisti, ki ga nimajo. Na primer: na avtobus lahko vstopi le, kdor izpolnjuje pogoje PCT,« meni Mitja Gorenšček. Kako bi to dosegli?»Dobro bi bilo, če bi država za področja, za katera je pristojna, čim prej uzakonila obvezo PCT in da bi za okolja, v katera ne more poseči, priporočila enako ravnanje,« je dejal. Na Gospodarski zbornici Slovenije še zmeraj ravnajo, kot je vlada priporočila v drugem valu: ob vstopu v stavbo receptor vsakomur izmeri vročino, vstopajoči si mora razkužiti roke in nadeti masko. Nošenje maske je obveza v vseh prostorih GZS, razen takrat, ko vedo, da vsi prisotni v prostoru izpolnjujejo pogoje PCT.Delodajalci ne morejo zahtevati od zaposlenih, da se cepijo, saj pravne podlage tega ne dopuščajo, pojasni. Toda: »Primerna podlaga za ukrepanje delodajalcev bi bila pravica, da delodajalec sam odloča, s kakšnimi ukrepi bo zagotavljal varovanje zdravja v podjetju. To je lahko pomembno tako z vidika varovanja zdravja zaposlenih kot z vidika varovanja zdravja potrošnikov,« je dejal Mitja Gorenšček.Sogovorec poudarja, da se gospodarstvo ne vmešava v epidemiološko in medicinsko stroko: kakor bodo priporočili in svetovali, tako jeseni bo. Vsekakor si v gospodarstvu ne želijo zapiranja, ker »je tako za spopadanje z epidemijo kot za okrevanje po njej zelo pomembno, v kakšnem stanju je gospodarstvo«., družinski zdravnik in predsednik sindikata Practic.um je prepričan, da je treba ljudem omogočiti, da so povsem odgovorni sami zase. Meni, da zmogljivosti in ohranjanje zdravstva ne smejo narekovati ponovne zaustavitve življenja, saj otrokom in mladim ne smemo odvzeti še enega leta življenja.»Lani še ni bilo cepiva in je bilo treba sprejeti močne ukrepe za zajezitev epidemije. Letos imamo rešitev: to je celjenje. Vsak se lahko cepi brezplačno in se zavaruje. Kdor je cepljen, ne bo zbolel ali pa bo zbolel blago, bolnišnice ne bo potreboval. Med tistimi, ki niso cepljeni, bo okužb, tudi hudih potekov bolezni veliko. Predlagam, da se za to množico okuženih pripravi covid centre v velikih halah in da vsi okuženi preživijo čas bolezni tam. V skladu z možnostmi države se jim zagotovi kisik, bolnišnice pa ostanejo brez covid bolnikov in delujejo normalno za vse druge bolnike,« je dejal Muževič, ki meni, da si Slovenija ne more več privoščiti, da bi vse podredila zdravstvenemu sistemu.»Zdaj, ko je cepljenje dostopno za vse, je visoko neetično zapirati družbo in kaznovati zaradi tistih, ki se ne cepijo, tudi otroke in mladino. Zaradi zaščite zdravstvenega sistema ne smemo uničiti družbe. Če imaš v življenju same slabe možnosti, se je treba odločiti za najmanj slabo. V tem trenutku je zagotovo najmanj slabo, da se vsi ljudje cepijo. Odločajo se med velikim tveganjem, da bodo zboleli za covidom in imeli hud potek bolezni ali bodo celo umrli, in med majhnim tveganjem, ki ga prinaša cepljenje,« pojasnjuje zdravnik.V domovih starejših občanov – sogovorec dela v DSO Kamnik – so vsi stanovalci cepljeni, prav tako vsi zdravniki. »Težav nimamo, vsakdo lahko pride do zdravnika ali kogarkoli drugega brez ovir. Težave so samo tam, kjer se nekateri od zaposlenih nočejo cepiti,« pripoveduje iz svoje prakse. Kaj naj jeseni odloči vlada?»Če bi bil jaz vlada, bi rekel: Vsak je odgovoren zase. Ni se vam treba cepiti. Družbo bomo sprostili in vzpostavili covid centre v dvoranah, v katerih bomo po realnih možnostih, ki v državi obstajajo, skrbeli za okužene, ne pa po nekih znanstveno-fantastičnih željah. Zmogljivosti zdravstva niso vsemogočne in tega se je treba zavedati,« je dejal sogovorec.