Negotovost zdravnikov brez licence

Ljubljana – Odkar so bile sredi marca z vladnim odlokom prekinjene specializacije in sekundariat, ni znano, kdo bo zagotovil denar za plače specializantov in sekundarijev oziroma pripravnikov. Do zdaj jih je refundiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki pa za to po novem nima pravne podlage. Nekateri večji javni zavodi so kljub negotovi prihodnosti plače specializantom izplačali, težje jih bodo koncesionarji ali manjši zavodi.



Pediater Igor Dovnik, pri katerem delata specializantki in sekundarij, je povedal, da jim je plače za marec izplačal, zdaj pa bo čakal, da bo denar dobil od ZZZS, če ga bo. Sprašuje se, kako bo v prihodnje. Tudi v ZD Ljubljana so plačo za marec zdravnikom brez licence izplačali za polni delovni čas. V kakšnem obsegu in kdaj bodo te stroške dobili vrnjene, ne vedo.

Iskanje rešitve

Z odlokom o razporejanju zdravnikov brez licence se je določil način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odpravljanje posledic epidemije covida-19. Omenjenim se je za čas trajanja ukrepov iz odloka prekinila specializacija, podaljšal se je sekundariat, zadržane so bile vse njihove obveznosti (na primer kroženje). To pomeni, da v času trajanja teh ukrepov ti zdravniki niso v procesu izobraževanja oziroma usposabljanja, ampak opravljajo zdravstvene storitve. »Glede na to zakon o zdravniški službi ni več ustrezna podlaga za njihovo financiranje, saj ureja le financiranje usposabljanja oziroma izobraževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ne pa izvajanje zdravstvenih storitev,« so pojasnili na ZZZS. Ureditev tega vprašanja so zato predlagali v sklopu interventnega zakona. Kdaj bo ta obravnavan, še ni znano.



Na ZZZS so dodali, da so že 25. marca in nato še 31. marca 2020 vladi, državnemu zboru, ministrstvoma za zdravje in finance ter poslanskim skupinam predlagali zakonske predloge v okviru prvega zakonskega paketa za blažitev posledic epidemije, na podlagi katerih bi stroške specializantov in pripravnikov v celoti kril državni proračun. Ker ta predlog ni bil sprejet, so prejšnji teden ministrstvu za zdravje predlagali, da to problematiko uredi z drugim zakonskim paketom. Na ministrstvu so povedali, da intenzivno iščejo rešitev, da bi lahko zagotovili ustrezno financiranje iz državnega proračuna.



Predvideni mesečni strošek za financiranje sekundarijev in specializantov v času izvajanja ukrepov zaradi omejevanja in obvladovanja epidemije covid-19 bi po oceni ZZZS znašal 6.560.000 evrov.

Na zdravniški zbornici so povedali, da povprečna osnovna bruto plača specializanta znaša 1883,80 evra.