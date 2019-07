Neizbrani dobavitelji panelne ograje razmišljajo o pritožbi

Zakon o nadzoru državne meje določa, da sme policija na zasebnih zemljiščih postaviti in uporabljati tehnična ali druga sredstva, če je to nujno za nadzor meje ali preprečevanje njenega nedovoljenega prehajanja. S tem se posega v ustavno pravico do lastnine, zato so lastniki zaradi otežene rabe zemljišča in omejitev lastninske pravice s služnostjo v javno korist upravičeni do nadomestila.Novela zakona o nadzoru državne meje naj bi pospešila izplačila odškodnin za uporabo zemljišč, na katerih so postavljene tehnične ovire. Novela se nanaša na 2957 zemljišč, na katerih je bila ustanovljena služnost za deset let, na leto ...