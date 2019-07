Neizbrani dobavitelji so grozili, a pritožili se niso

Ljubljana – Danes se izteče rok za vložitev zahteve za revizijo glede izbire dobavitelja 40 kilometrov panelne ograje, ki jo bo vlada dodatno postavila ob meji s Hrvaško. O pritožbi so razmišljali trije od petih neizbranih slovenskih ponudnikov, ki so se odzvali na razpis ministrstva za javno upravo, a se na koncu zanjo niso odločili.»Pogodba bo po pričakovanjih ministra podpisana še ta teden. Takoj zatem sledi uvedba v delo, tako da bodo vsi pogoji za začetek del izpolnjeni do konca tega meseca. Ministrstvo za notranje zadeve in policija pa se bosta odločala, kdaj in kje bodo dela potekala,« so za Delo povedali na ministrstvu ...