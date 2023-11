Nejasnosti okoli novega prispevka v zdravstvu

Do preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno je še mesec dni in pol, vojni veterani pa še ne vedo, kako bo zanje po novem urejeno pobiranje prispevka, saj so upravičeni, da jim ga krije država.

Vojnim veteranom s potrjenim statusom in starejšim od 50 let ali pa v primeru izgube delovne zmožnosti in istočasne upravičenosti do veteranskega dodatka od januarja 2021 dodatno zdravstveno zavarovanje krije država. Za uveljavljanje te pravice morajo zahtevek oddati na upravni enoti. Ta potem poskrbi za vse postopke v sodelovanju z zavarovalnico, pri kateri so imeli upravičenci do tedaj sklenjeno pogodbo za plačilo zdravstvenega zavarovanja. A kako bo to urejeno po novem? S 1. januarjem 2024 bo namreč prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje nadomestil obvezni prispevek v višini 35 evrov, ki ga bo za zaposlene delodajalec odvajal od plač.

Vojne veterane zanima, ali morajo delodajalcu sami sporočiti, da jim te dajatve ne sme trgati od plače, saj so upravičeni do plačila od države: »Nikjer ne zasledim, kako bo to potekalo«, pravi eden izmed vojnih veteranov.

68.399 upravičencev je bilo konec leta 2021 vpisanih v evidenci vojnih veteranov ministrstva za obrambo

Pričakujejo

ureditev nejasnosti

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so potrdili, da je še nekaj nejasnosti glede razumevanja zakonskih določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) za zavarovance, ki imajo pravico do plačila obveznega zdravstvenega prispevka na podlagi »vojnih« zakonov. »O tem sta ZZZS in Furs v preteklih tednih in mesecih aktivno obveščala pristojna ministrstva, zato na tej podlagi pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo za zdravje te nejasnosti v kratkem uredilo z ustreznimi zakonskimi spremembami,« so sporočili iz ZZZS.

Generalni sekretar Zveze vojnih veteranov za Slovenijo (ZVVS) Mitja Jankovič je dejal, da so seznanjeni z nastalo zagato in da navodil, kako naj ravnajo veterani, ki so se znašli v opisani situaciji, še nimajo. Po besedah Jankoviča namreč v primeru, da bi morali veterani delodajalce sami obveščati o svojem statusu, trčijo na zakon o varstvu osebnih podatkov. Da je nekdo vojni veteran, je namreč osebni podatek, ki ga posameznik ni dolžan razkrivati. V ZVVS je 25 tisoč članov, od tega jih ima okoli 20 tisoč pravico do plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna.

V obdobju priprav

Finančno upravo (Furs), kjer bodo po novem zadolženi za pobiranje novega prispevka, smo vprašali, kaj vse še morajo postoriti, da bo to januarja potekalo normalno. Katere zadeve še niso dorečene – so programsko ureditev že pripravili?

Odgovorili so, da se tako kot tudi pri vseh drugih novih nalogah, ki so jim dodeljene, intenzivno pripravljajo, da bo implementacija uvedbe novega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) potekala uspešno in brez zapletov. »Na poti priprave na implementacijo se vedno srečujemo z ovirami, ki pa jih do same izvedbe vedno uspešno odpravimo. Verjamemo, da bo tako tudi glede uvedbe novega OZP. Glede na to, da smo še vedno v obdobju priprav na implementacijo, vam podrobnosti žal ne moremo pojasnjevati.«

Naj ob tem spomnimo na mnenje predsednika uprave pozavarovalnice Sava Re Marka Jazbeca na dnevih zavarovalništva junija v Portorožu, ko je dejal, da bi moralo biti preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja opravljeno v okviru dobro premišljene reforme financiranja javnega zdravstva s tvornim sodelovanjem države in zavarovalnic.

Če bi bila zadeva namreč dobro premišljena, bi med drugim tudi veterani danes že imeli odgovor.