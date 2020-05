Nejasnosti pred sprejemom novih stanovalcev

Ljubljana – Od včeraj so tudi v ljutomerskem domu starejših občanov – zadnjem, ki je bil še zaprt – dovoljeni obiski svojcev. Od ponedeljka pa bodo domovi spet lahko začeli sprejemati nove stanovalce, a upajo, da bodo navodila, kako naj bi to potekalo, z ministrstvom za delo še usklajevali, saj so v sedanji obliki za večino neizvedljiva. Za kapacitete, ki so bile zaradi prepovedi nameščanja med epidemijo nezasedene, pa bo stroške kril državni proračun.Epidemiološka situacija glede covida-19 se v Sloveniji umirja, na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve utemeljujejo postopno odpiranje domov za starostnike za ...