Nejevolja sindikatov zaradi zaostrovanja nadzora nad bolniškim staležem

Vlada je predlog interventnega zakona v državni zbor poslala po nujnem postopku.

Kot smo napovedali, je vlada na terenski seji sprejela tudi besedilo predloga zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je posebej izpostavila ukrepe za preprečevanje zlorab bolniškega staleža, kar se odločevalcem zdi tako velik problem, da so ga želeli nasloviti že z interventnim zakonom, ne pa šele z napovedanim področnim. To je nekaj nejevolje sprožili že na sindikalni strani. »Gre za področje, kjer smo sindikati zelo občutljivi, sploh glede na to, da se stalno govori le o absentizmu, ne pa tudi prezentizmu – prisotnost na delovnem mestu, kljub bolezni,« pravi Andrej Zorko, član kolegija Ekonomsko-socialnega sveta in predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Izpostavlja tudi, da so sindikalne centrale pozvale ...