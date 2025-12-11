Nejevolja zaradi razlikovanja

Ne povsem pojasnjeno znižanje. Razlika med spodbudo in dodatkom.

Ministrstvo za zdravje je v interventni zdravstveni zakon, ki bo danes prvič pred poslanci, pričakovano vneslo tudi predlog iz zdravniških vrst, naj se tudi specializantom urgentne medicine nameni finančna spodbuda, ki je po njihovi oceni že pripomogla k spremembi trendov na področju družinske medicine. A med prvo obravnavo na vladi in posredovanjem predloga v državni zbor se je ta znesek s tisoč evrov bruto znižal na šeststo evrov bruto, nejasno pa je tudi, zakaj naj bi se v tem primeru imenoval dodatek. Zakaj sprememba in kakšna je razlika, smo poskušali izvedeti od ministrstva za zdravje, a so nam odgovorili le, da je to spodbuda, ki ni del plače, v nasprotju z dodatkom za specializacijo iz družinske medicine, ki je bil uveden že v starem plačnem sistemu. Na dodatno vztrajanje pa so ...