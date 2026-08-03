Nek bo moral zmanjšati moč reaktorja, morda celo ugasniti elektrarno

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) deluje ob nizkem pretoku in povišanih temperaturah reke Save. Ob okoljskih omejitvah, povezanih s temperaturo Save, pa se bliža okoliščinam, ko bo morala zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju postopoma zaustaviti elektrarno. O tem so že obvestili pristojne.

Nek mora zagotavljati, da dnevna povprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju Hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija in da povprečni dnevni prirast temperature ne preseže tri stopinje Celzija. Trenutno znaša temperatura Save 24,8 stopinje Celzija, dnevni prirast temperature vode pa je 2,8 stopinje Celzija, so danes objavili v Neku.

»Danes Nek obratuje s polno močjo reaktorja ob delovanju sistema hladilnih stolpov in upoštevanju omejitev, povezanih z reko Savo. Pretok reke je zaradi pomanjkanja padavin nizek, temperatura Save pa je trenutno še vedno nekoliko nižja, kot je bila na vrhuncu preteklih vročinskih valov,« so ob tem navedli.

Nek je pri obratovanju omejen z zahtevami glede segrevanja reke Save. Za zagotavljanje skladnosti z okoljskimi omejitvami Nek ob nizkih pretokih Save in visokih temperaturah uporablja sistem hladilnih stolpov za dodatno hlajenje v tretjem hladilnem krogu. »Tudi v prihodnje bomo obratovanje prilagajali razmeram ter zagotavljali upoštevanje vseh predpisanih omejitev,« so zagotovili.

Kot so pojasnili, se zaradi povečane lastne porabe električne energije za delovanje hladilnih stolpov ter zmanjšanja termodinamičnega izkoristka sekundarnega kroga, ki je odvisen od temperature hladilne vode tretjega kroga, zmanjšujeta izkoristek in izhodna moč elektrarne, posledično pa tudi količina proizvedene električne energije.

Direktor Elesa Aleksander Mervar je minili teden za TV Slovenija dejal, da so pristojnim predlagali, naj v skrajnem primeru nuklearka dobi začasen odpustek od izpolnjevala okoljskih zavez. »Mi smo na predlog ministrstva že napisali mnenje, da bi, če bi ugasnili Nek v Krškem, lahko imeli določene težave z napetostnimi profili v prenosnem omrežju,« je pojasnil v oddaji Odmevi.

Na ministrstvu za okolje in prostor so za STA navedli, da bodo strokovne službe predlog preučile. Takoj, ko bo karkoli znanega, bodo o zadevi obvestili javnost, so dodali.