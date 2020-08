Nekaj izjem pri prečkanju meje

Ključni poudarki V šole 1. septembra vsi

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na seji vlade predstavila različne modele, po katerih bi v novem šolskem letu lahko potekal pouk, in članom vlade razdelila publikacijo z opisanimi modeli, so za Delo odgovorili v službi za odnose z javnostmi šolskega ministrstva. Za zdaj še velja, da gredo v šole 1. septembra vsi. Ravnatelji sicer končno odločitev pričakujejo prihodnji teden. Tudi šole po Evropi se pripravljajo na novo šolsko leto, ki ga bo večina začela brez omejitev in z več scenariji.Čeprav je do oktobra, ko bomo v državi predvidoma začeli cepljenje proti gripi, ki pomeni veliko grožnjo javnemu zdravstvu, še daleč, strokovnjaki že zdaj poudarjajo, da bo zaradi epidemije novega koronavirusa to letos pomembnejše kot kdaj prej. »Infektologi prav gotovo svetujemo cepljenje proti gripi, saj bomo tako zmanjšali število bolnikov, ki bodo jeseni potrebovali zdravstveno obravnavo. S tem bomo lahko ohranili tudi ustrezno kakovost obravnave,« meni dr. Bojana Beović, vodja strokovne komisije za covid-19 pri ministrstvu za zdravje.Odlok o prehajanju meje, s katerim je vlada Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, kar pomeni karanteno ob vstopu v Slovenijo, predvideva več izjem. Tisti, ki dnevno vstopajo v Slovenijo, bodo lahko mejo prehajali prosto, nasprotno pa bodo morali tedenski migranti predložiti potrdilo o največ 36 ur starem negativnem testu na novi koronavirus. Iz Hrvaške v Slovenijo brez karantene tako lahko pridejo nekateri dnevni migranti, avtoprevozniki in športniki, a le s potrdilom o negativnem testu na covid-19.