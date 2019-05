Nekaj uporabnikom Airbnb vdrli v uporabniške račune

Uporabniki se pritožujejo nad odzivom Airbnbja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi pri nas so zaznali vdore v račune Airbnb, poroča Monitor. Pojavilo se je namreč kar nekaj pritožb uporabnikov, da so jim vdrli v uporabniške račune. Kot so zapisali, trenutno sicer ni jasno, ali gre za resen vdor v podatkovne baze spletišča, ali pa le za uporabo slabih, morda celo recikliranih gesel, ki so se pojavila v vdoru na kaki drugi spletni strani.Računalniški nepridipravi preko računa uporabnika plačajo rezervacijo lažnega počitniškega stanovanja, nato pa izbrišejo račun. Na ta način onemogočijo, da bi se uporabnik v račun zopet prijavil zaradi česar ne more dobiti povrnjenih stroškov. V drugih primerih, ki so se pojavili, pa je nekdo le zamenjal račun, na katerega se stekajo plačila – npr. spremenil PayPal. Tako je plačila, ki so namenjena rezervacijam, speljal k sebi.Nad slabim odzivom Airbnbja pa se pritožujejo uporabniki: za kakršnokoli pomoč Airbnb namreč zahteva narejen uporabniški račun, kar pa ne pomaga tistim, ki jim je bil račun odtujen in celo izbrisan. Po dosedanjih izjavah podjetja, naj ne bi šlo za širši napad, kljub temu, pa ne škodi, da si iz Airbnb računa uporabniki odstranijo sredstvo plačila - predvsem, če gre za kreditno kartico, in zamenjajo geslo.