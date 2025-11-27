  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Smučišča se počasi odpirajo: Kje bo možno smučati brezplačno?

    Prvi naravni sneg in nižje temperature so prinesli bolj zgoden začetek smučarske sezone.
    Na Kopah bo prvič letos mogoče smučati že danes zvečer. FOTO: Jože Suhadolnik
    Na Kopah bo prvič letos mogoče smučati že danes zvečer. FOTO: Jože Suhadolnik
    Maja Grgič
    27. 11. 2025 | 11:00
    27. 11. 2025 | 12:21
    4:01
    Prvi naravni sneg in nižje temperature so slovenskim smučiščem omogočile predčasni, razmeroma zgoden začetek sezone. Na Kopah jo bodo danes začeli z nočno smuko, ta konec tedna pa bo že mogoče smučati še na Rogli in na Krvavcu, z izdelavo kompaktnega snega pa se na sezono že pripravljajo v nekaterih drugih gorskih centrih. Povsod pa upajo, da jim napovedana odjuga in slabo vreme v prihodnjem tednu ne bosta prekrižala načrtov.

    Kaj bo novega na slovenskih smučiščih in kolikšna bo cena vozovnic

    Na Kopah zaradi ugodnih vremenskih razmer sezono začenjajo prej, kot so načrtovali. »Odločili smo se, da smučišče zaženemo že v četrtek, 27. novembra, z nočno smuko, ki bo za vse obiskovalce brezplačna,« sporočajo. Od jutri naprej pa bo mogoče smučati čez dan. Delali bosta žičnici Pungartnik in Velika Kopa, cene vozovnic pa bodo enake kakor v predprodaji. Dnevna vozovnica stane 37 evrov za odrasle in 23 za otroke.

    Cene smučarskih Vozovnic INFOGRAFIKA: Delo
    Cene smučarskih Vozovnic INFOGRAFIKA: Delo

    Tudi na Rogli bodo žičniške naprave pognali jutri, torej dva tedna prej, kakor so načrtovali. V prvih smučarskih dneh bodo med 9. in 16. uro obratovale šestsedežnica Mašinžaga, štirisedežnica Planja in vlečnica Uniorček, najmlajšim in začetnikom pa bo na voljo tudi pokrit otroški tekoči trak, sporočajo iz Uniturja. Do preklica bodo veljale prilagojene cene dnevnih smučarskih vozovnic, in sicer bo dnevna smučarska vozovnica znašala 24 evrov za odrasle in 15 evrov za otroke. Tekaški center Rogla bo začel obratovati takoj, ko bodo to dopuščali snežni pogoji.

    Več dogajanja ob progah

    »V zimsko sezono 2025/26 vstopamo optimistično, saj smo v jesenskih mesecih uspešno izvedli vsa vzdrževalna in pripravljalna dela na žičniških napravah ter smučarskih progah. Hkrati pa smo posebno pozornost namenili vsebini in kakovosti naše ponudbe, s posebnim poudarkom na dodatni ponudbi na področjih športa, rekreacije, velnesa in gastronomije, ki smo jo prilagodili zimski sezoni in ciljnim skupinam, ki nas v zimskih mesecih najpogosteje obiščejo.

    Precej večji poudarek kot doslej pa smo namenili obsmučarskim dogodkom, ki se bodo začeli s ski opening vikendom, se nadaljevali v božično-novoletni čas ter nato potekali vse do konca zimske sezone,« je povedal izvršni direktor družbe Unitur Tadej Ružič.

    Na Krvavcu bo mogoče po belih strminah vijugati od sobote naprej. Katere sedežnice bodo obratovale, še ne morejo povedati, zatrjujejo pa, da bo gotovo mogoče smučati vsaj po štirih progah. Cene vozovnic bodo ta konec tedna še predprodajne – 41 evrov za odraslo in 27 za otroško dnevno vozovnico, prihodnji teden pa že redne.

    Hitijo zasneževati

    V Kranjski Gori trenutno zasnežujejo proge, vendar nam niso znali povedati, kdaj bo po njih mogoče smučati. Uradni začetek sezone je predviden za 13. in 14. december. »Za uradni začetek zime bo poskrbel ski opening na smučišču v Kranjski Gori, ki bo združil šport, zabavo in družinske aktivnosti,« so pred kratkim sporočili iz Turizma Kranjska Gora.

    Tudi na Mariborskem Pohorju že zasnežujejo proge. Uradni začetek odprtja smučarske sezone je sicer predviden za 13. december, vendar pa bodo, če bodo to dopuščale razmere, smučišče odprli že 6. decembra, pravijo v Javnem holdingu Maribor.

    smučarska sezonaRoglaKopeRTC Krvavec

