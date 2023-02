Nekatere kraje v Sloveniji pobelil sneg

Ponoči so se padavine okrepile in od vzhoda zajele večino države. Meja sneženja se je spustila do nižin. Zjutraj so se v nekaterih delih države zbudili v zasneženo jutro.

Danes zjutraj bodo padavine oslabele in v večjem delu Slovenije ponehale, napoveduje Arso. Čez dan se bo ponekod v zahodni Sloveniji oblačnost prehodno trgala, v južni in jugovzhodni Sloveniji pa bo občasno še naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo dopoldne še nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do okoli 8 ° Celzija.

Po podatkih Arsa je v zadnjih 12 urah na Kredarici zapadlo 24 centimetrov novega snega, pobelilo je tudi Vogel, Vršič, Logarsko dolino, v Kočevju je zapadlo 23 centimetrov snega. Pobelilo je tudi prestolnico, kjer je zapadlo dva centimetra snega, v Mariboru osem, v Celju pa centimer snega.

FOTO: Matej Družnik/Delo

Opozorilo Arsa Od nedelje zjutraj do ponedeljka zjutraj bodo na izpostavljenih mestih najmočnejši sunki burje do okoli 120 km/h.

Zimske razmere na cestah

Na Prometno-informacijskem centru opozarjajo, da ponekod še vedno naletava sneg, zato voznike prosijo, da vozijo previdno, upoštevajo varnostno razdaljo in prilagodijo hitrost vožnje vremenskim razmeram.

Prepovedi za tovorni promet veljajo na cestah Col - Črni Vrh, in sicer za priklopnike in polpriklopnike. Na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna le za osebna vozila z verigami.