Pokojninska reforma: Nekatere skrbi blaginja, druge finančna vzdržnost

»Vsak pokojninski sistem stoji in pade na dveh temeljih. Prvi je, ali smo se kot družba sposobni o njem dogovoriti, drugi pa, ali smo ga kot država in gospodarstvo zmožni financirati,« je dejal minister za delo Luka Mesec na začetku parlamentarne poti pokojninske reforme, za katero zagotavlja, da se bo izrazila v dostojnih pokojninah in stabilnem sistemu.

O tem po eni strani dvomi Delavska koalicija, ki ocenjuje, da je predlog za delavce in upokojence škodljiv, po drugi pa fiskalni svet, ki odločevalce poziva, naj zaradi prihodnjih generacij naredijo to reformo javnofinančno vzdržno.