Nekatere šole prejele grozilno e-pošto, policija miri, da ni razloga za preplah

Nekatere osnovne in srednje šole po državi so prejele elektronska sporočila z varnostno grožnjo, zaradi česar so jih v nekaterih primerih evakuirali, poroča STA. Po ocenah policije gre za nizko stopnjo tveganja, zato ni razloga za preplah.

Kakor so pojasnili na Generalni policijski upravi, je bila policija obveščena, da so nekatere šole po Sloveniji v svoje e-poštne predale prejele sporočila z varnostno grožnjo. »V policiji smo takoj odreagirali in po prejemu sporočil zbrali obvestila ter izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti,« so zapisali. Po doslej zbranih podatkih gre za generirana oziroma generična elektronska sporočila. Prav tako policija ocenjuje, da gre za nizko stopnjo tveganja in da ni razloga za preplah.

Policisti v zvezi s prijetimi prijavami v šolah, ki so prejemnice sporočil s sporno vsebino, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, so še pojasnili na Generalni policijski upravi. O zbranih obvestilih so seznanili tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Nekatere šole so se zaradi grožnje z bombo odločile za mirno evakuacijo. Slika je simbolična. FOTO: lendavainfo.com

Nekatere šole so se zaradi grožnje z bombo odločile za evakuacijo, med drugim ena od ljubljanskih srednjih šol. Ena od dijakinj te šole Pia je za STA povedala, da jih je o grožnji obvestil profesor. »Bili smo v garderobi, ko nam je prišel povedat, da smo dobili sporočilo, da je na šoli bomba, da ga je dobilo več šol. Pomiril nas je, da panika ni potrebna, a naj stavbo zapustimo. Nato smo se zbrali na ploščadi pred šolo,« je dejala.

Nekatere šole pa pouka zaradi groženj niso prekinile. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč v skladu z varnostnim protokolom šole na podlagi ocene policije obvestilo, da je tveganje nizko in ni potrebe po odpovedi pouka. Iz ene od osnovnih šol so denimo starše obvestili, da sta jih policija in ministrstvo za vzgojo in izobraževanje obvestila, da gre v primeru elektronskih sporočil z grožnjo o bombnem napadu za nizko stopnjo tveganja in da za zdaj ni potrebe po evakuaciji šol in odpovedi pouka.

Januarja je več kot 220 šol po Sloveniji prejelo generično e-pošto z lažno grožnjo. Slika je arhivska. FOTO: lendavainfo.com

To sicer ni prvič, da so šole prejele generična sporočila z grožnjami. Januarja je več kot dvesto šol po Sloveniji prejelo generično elektronsko pošto z lažno grožnjo, da je v stavbi nameščena bomba.