Cesta čez Ljubelj predvidoma zaprta mesec in pol

Cesta Tržič–Ljubelj je med Podljubeljem in prelazom Ljubelj zaprta zaradi skalnega podora, ki je zasul cesto na dolžini okoli sto metrov. S ceste so včeraj pristojni odstranili samo manjše skale, da so začasno ustvarili ozek prehod za vozila, ki so ostala nad plazom, šlo je za približno trideset vozil in kombijev. Policija opozarja, naj nihče, ne z avtomobili ne peš, ne prečka zapore, saj se skale še vedno lahko sprožijo. Obvoz je urejen čez Karavanški predor in Jezersko.Podorno žarišče se nahaja približno 200 metrov nad cesto, porušilo pa se je od 25 do 35 kubičnih metrov materiala, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo (Drsi).Predstavniki Drsi, koncesionarja in civilne zaščite so po ogledu lokacije skalnega podora odločili o zaprtju ceste, saj je na žarišču vidna razprta razpoka ter kar nekaj kritičnih mest. »Po tako obsežnih podorih običajno prihaja do relaksacije brežine, zaradi česa so možni še dodatni odlomi in zdrsi materiala. Zaradi nevarnosti dodatnih porušitev, bo cesta za promet ostala zaprta. Danes oziroma jutri bo izvedena aerofotogrametrija celotnega območja ter geodetski posnetek brežine. Po opravljeni analizi in inženirsko geološki presoji, ki bo narejena v prvem tednu po praznikih, bo lažje določiti obseg sanacije ter kdaj bo možno znova sprostiti promet.«Po prvih ocenah bodo morali sanirati okoli 450 metrov ceste in brežine, dela so ocenjena na milijon evrov. Cesta bo zaprta predvidoma mesec in pol.Na policiji udeležence v prometu (voznike, pešce, kolesarje) pozivajo, naj pri vožnji upoštevajo obveznosti in omejitve. Prav tako naj na območje plazu ne hodijo radovedneži in planinci. Cesta je zaprta, ker je to to nujno potrebno zaradi varnosti.Zaradi zimskih razmer pa sta zaprta prelaza Vršič in Korensko sedlo.Na cesti preko prelaza Predel je obvezna zimska oprema. Na cesti Krnica–Mrzli studenec–Jereka so zaradi snega na cestišču obvezne verige.Po napovedih vremenoslovcev bo danes pretežno oblačno, predvsem v južnih krajih bo še deževalo, popoldne pa je kakšna kaplja dežja možna tudi drugod. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija.Ponoči se bo od severa delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla.Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo spet pooblačilo. V notranjosti Slovenije bo občasno deževalo, bo pa dež do večera večinoma ponehal. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 10 do 17 stopinj Celzija. Prvomajski prazniki pa bodo deloma sončni s kakšno popoldansko ploho. Topleje bo.