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    Nekatere zgodbe se merijo v številkah, nekatere pa s srcem in zaupanjem (VIDEO)

    In to dokazuje zgodba podjetja Stoja Trade, ki je, kot poudarja direktor Zoran Đukić, postalo pravi nepremičninski ekosistem.
    Kar 30 let uspešnega delovanja je dokaz vztrajnosti, predanosti, vizije in predvsem ljudi, ki so skozi vsa leta verjeli v to, kar ustvarjajo v Stoji Trade. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Kar 30 let uspešnega delovanja je dokaz vztrajnosti, predanosti, vizije in predvsem ljudi, ki so skozi vsa leta verjeli v to, kar ustvarjajo v Stoji Trade. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    12. 6. 2026 | 13:46
    5:39
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    Najlepše zgodbe se merijo s srcem in z zaupanjem. In prav zaupanje je beseda, s katero so številni poslovni partnerji, diplomati, sodelavci, prijatelji in estradniki na praznovanju 30. obletnice uspešnega delovanja opisovali svoj odnos do ljubljanskega podjetja Stoja Trade.

    Stoja Trade ni navadna nepremičninska agencija, je nepremičninski ekosistem, s ponosom pove tudi ustanovitelj in direktor Zoran Đukić. So namreč tudi partnerji v gradnji večstanovanjskih in poslovnih objektov, ustanovili so prvo slovensko nepremičninsko televizijo Real Estate TV (RE TV) ter portal DCS (Diplomatic & Corporate Services), ki je pravi kažipot za življenje tistih, ki vstopajo v Slovenijo, in tudi tistih, ki tukaj že živijo. Poleg tega organizirajo nepremičninske konference, še posebej ponosni pa so na svojo galerijo Stoja Art z deli vrhunskih umetnikov svetovnega formata, za katero pravijo, da je edinstvena galerija za investicije v blue-chip sodobno umetnost. »Nepremičninsko poslovanje je umetnost,« večkrat poudarja Zoran Đukić.

    Na žaru Vida Valiča tokrat kar direktor Zoran

    Kar 30 let uspešnega delovanja je dokaz vztrajnosti, predanosti, vizije in predvsem ljudi, ki so skozi vsa leta verjeli v to, kar ustvarjajo, je bilo slišati na praznovanju, kjer ni manjkal pregled 30-letnega dela v podjetju, pa prisrčnih zdravic, dobre glasbe, plesa in zabave. Na odru je direktorja Zorana Đukića na žaru ’spražil’ Vid Valič in pri tem pošteno nasmejal številne goste praznovanja, ki ga je povezovala Bernarda Žarn. Vrhunec večera pa je bilo seveda slavnostno rezanje tort in nazdravljanje s posebno polnitvijo šampanjca.

    Vid Valič je goste zabaval s praženjem na žaru direktorja Stoja Trade Zorana Đukića. FOTO: Matej Dužnik/Delo
    Vid Valič je goste zabaval s praženjem na žaru direktorja Stoja Trade Zorana Đukića. FOTO: Matej Dužnik/Delo
    Kot je dejal Valič, prva ’poslovna izkušnja’ Zorana Đukića v nepremičninskem svetu sega v leto 1982, ko je kot mladenič obarval vhod v blok v Zalogu, kjer so živeli njegovi starši, vendar stropov zaradi višine pri tem ni dosegel. Med drugim smo lahko še slišali, da je že kot otrok sanjal o plesni karieri, še posebej ga je privlačila salsa, vendar so ga življenjske okoliščine kmalu pripeljale na bolj pragmatično pot.

    Vid Valič in Zoran Đukić s slavnostnim šampanjcem. FOTO: Rene Knapič
    Vid Valič in Zoran Đukić s slavnostnim šampanjcem. FOTO: Rene Knapič
    »Zoran je bil že od mladih nog iznajdljiv in delaven. Imel je različne priložnostne službe, kot so obiranje jabolk, delo DJ-ja in natakarstvo. Vsaka od teh izkušenj mu je prinesla dragocene lekcije, predvsem pa ga je naučila, kako pomembna sta vztrajnost in prilagodljivost. Njegova kariera je dobila nov zagon, ko je začel delati kot akviziter. Leta 1996 je zatem skupaj z Mirom Zoričem ustanovil agencijo Stoja Trade, ki je bila poimenovana po Mirovi babici, kar je dodalo osebno noto njunemu poslovnemu podvigu. Ena ključnih taktik za uspeh je bilo pošiljanje ponudb na ambasade, kar je privedlo do prvih pomembnih poslov, s čimer so si zagotovili stalne stranke med diplomati, kar je bilo ključno za rast agencije,« smo med drugim še slišali.

    Zoran je sicer kot deček mami vedno govoril, da bo nekoč pilot in jo bo vozil po svetu. Življenje pa je imelo drugačen načrt, saj mu je namesto letala dalo garažo. »Takrat sem mislil, da kupujem garažo. Danes vem, da sem si kupil prihodnost. Po duši sem bil vedno trgovec,« pa pravi Zoran Đukić.

    Slavnostno rezanje rojstnodnevnih tort. FOTO: Rene Knapič
    Slavnostno rezanje rojstnodnevnih tort. FOTO: Rene Knapič

    Ekipa predanih strokovnjakov

    Nepremičnine niso zgolj objekti, parcele ali naslovi, ampak so kraji, kjer se začenjajo nova poglavja življenja in kjer se uresničujejo sanje.

    Ekipa Stoja Trade je sestavljena iz strokovnjakov različnih področij, ki je s svojim znanjem in energijo soustvarila zgodbo o uspehu.

    FOTO: Matej Družnik/Delo
    FOTO: Matej Družnik/Delo
    In ker je podjetje v zadnjih treh desetletjih odigralo ključno vlogo pri promociji in ustvarjanju ljubezni do Ljubljane kot enega najlepših mest na svetu, pa je poudaril ljubljanski župan Zoran Janković. Po njegovih besedah je podjetje skozi leta dokazovalo, da s trdim delom in vztrajnostjo lahko doseže sladke rezultate v obliki uspešnih poslov in zadovoljnih strank, podobno kot čebelica, ki s svojim delom proizvaja sladek med. In ker je po Jankovićevih besedah njihov prispevek k lokalni skupnosti neprecenljiv, saj so s svojim delom in predanostjo pripomogli k temu, da je Ljubljana danes prepoznana kot eno najlepših in najbolj zaželenih mest za bivanje, je direktorju Zoranu Đukiću predal simbolično zlato čebelico.

    Kot izraz hvaležnosti so v Stoja Trade pripravili posebna darila za člane ekipe. Zatem pa je Alja Pirkmajer, ki je znana tudi kot Stoja mama, med drugim izpostavila, da je bilo Zoranovo vodstvo ključno za uspeh podjetja, saj je ustvarjal delovno okolje, kjer se zaposleni počutijo cenjene in motivirane.

    Kot izraz hvaležnosti za njegovo neprecenljivo vlogo so člani ekipe Stoja Trade direktorja Zorana Đukića presenetili s posebnim team buildingom v Beogradu. FOTO: Matej Dužnik/Delo
    Kot izraz hvaležnosti za njegovo neprecenljivo vlogo so člani ekipe Stoja Trade direktorja Zorana Đukića presenetili s posebnim team buildingom v Beogradu. FOTO: Matej Dužnik/Delo
    Njegova sposobnost prepoznavanja priložnosti, strateškega načrtovanja in motiviranja ekipe je podjetju omogočila, da je preživelo številne izzive in spremembe na trgu, je še nanizala. In kot izraz hvaležnosti za njegovo neprecenljivo vlogo so člani ekipe Stoja Trade direktorja Zorana Đukića presenetili s posebnim team buildingom v Beogradu.

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