Nekateri na fakultetah, drugi na daljavo

Jesenski rok mature

Z izpitom iz maternega jezika se je včeraj začel jesenski rok splošne in poklicne mature, danes jih čaka matematika. Splošno maturo v tem roku opravlja 1399 dijakov, poklicno pa 2322. Prvič bo splošno maturo oprav­ljalo 243 dijakov, 217 jo v celoti ponavlja, 521 dijakov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. 298 dijakov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu. Rezultate bodo izvedeli 17. septembra.

Hibridni model

Ljubljana – Za bodoče študente­ je na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijih ter na študijih višješolskega strokovnega izo­braževanja v drugem prijavnem roku skupaj na voljo 17.545 vpisnih mest. Univerze po državi se medtem pripravljajo na novo študijsko leto. Večinoma načrtujejo kombinacijo poučevanja v živo ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in na daljavo.Za vpis v program višješolskega strokovnega izobraževanja se je včeraj začel drugi in zadnji prijavni rok, ki se bo končal v ponedeljek. Skupno je na voljo 11.156 vpisnih mest, od tega 4317 na izrednih in 6839 na rednih študijih. Drugi prijavni rok za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe je odprt do petka. Razpisali so 6389 vpisnih mest, 4353 za redni in 2036 za izredni študij.Na Univerzi v Ljubljani (UL), Univerzi v Mariboru (UM) ter Univerzi na Primorskem (UP) načrtujejo začetek študijskega leta 1. oktobra. Z UL so odgovorili, da spremljajo informacije o epidemioloških razmerah v državi in se jim bodo prilagodili skladno z navodili NIJZ in vlade. V UM dodajajo: »Za zdaj navodil ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni prejela še nobena univerza, prav tako ne smernic za izvajanje študijskega procesa v novem študijskem letu.« Dodali so, da si prizadevajo za normalizacijo tudi na področju izvedbe pedagoškega procesa in se pogovarjajo o različnih možnostih, ki bi bile varne, hkrati pa bi zagotavljale kakovost ter raven znanja. »Možni načini izvajanja študijskega procesa so namreč v celoti odvisni od naših zmožnosti spoštovanja veljavnih smernic NIJZ, ki jih moramo dosledno upoštevati pri organizaciji študijskega procesa in določajo, v kakšnem obsegu je fizična prisotnost študentov v prostorih fakultet univerze mogoča.«Z UL so sporočili, da bo večina njihovih članic začela študijsko leto s tako imenovanim hibridnim modelom. »To pomeni, da bo del študentov v predavalnicah, pri čemer bodo vsi prisotni upoštevali varnostno razdaljo in druga preventivna priporočila, del študentov pa bo spremljal predavanja na daljavo. Pri manjših študijskih skupinah in dovolj velikih predavalnicah za zagotavljanje varnostne razdalje lahko študijski proces izvajajo na fakultetah.« O obveznih laboratorijskih in kliničnih vajah tako na ljubljanski kot mariborski univerzi odgovarjajo, da bodo potekale skladno z omejitvenimi ukrepi vlade in NIJZ.Tudi na Primorskem bo večina fakultet poučevala delno v prostorih posameznih fakultet, delno pa na daljavo, je odgovoril pomočnik rektorice UP. Fakulteta za management ter na posameznih programih fakultete za vede o zdravju bodo prilagodili urnike, da bodo študenti le enkrat na teden v prostorih univerze. Menedžment v angleškem jeziku bo edini študijski program, ki bo v celoti potekal na daljavo. Na novo šolsko leto se pripravljajo tudi v študentskih domovih UP. Medtem ko v nekaterih drugih študentskih domovih strogo prepovedujejo, da bi študenti tam bivali v času karantene, Oven za UP odgovarja: »Glede na specifike tujcev in zahteve s prehajanjem meja našim tujim študentom pomagamo tudi pri izvajanju karantene in pridobivanju dovoljenj za prebivanje.«