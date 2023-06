Nekateri otroci bi lahko dobili četrti tuji jezik

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je sredi maja objavilo predlog sprememb zakona o osnovni šoli, ki je javnost razburil zlasti zaradi napovedane uvedbe obveznega drugega tujega jezika v sedmem, osmem in devetem razredu. Ministrstvo vztraja, da gre zgolj za nadaljevanje uspešnega projekta, a stroka ni enotna. Proti je tudi večina staršev, saj da bo to še dodatna obremenitev za otroke. Bodo to, kar je predlagano, obdržali v zakonu?